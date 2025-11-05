Российский вратарь сыграл «на ноль» в первом матче в сезоне НХЛ
Команда «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами отличились Николай Элерс (14-я минута), Шон Уокер (38) и Сет Джарвис (59).
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков провел первый матч в нынешнем сезоне, в котором не пропустил ни одной шайбы. Он не сыграл в стартовых играх «регулярки» из-за травмы. На счету Кочеткова 25 отраженных из 25 бросков в створ (100%). Он был признан первой звездой встречи.
Для Кочеткова этот матч стал 11-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он не пропустил ни одной шайбы. По этому показателю россиянин вышел на четвертое место в истории франшизы («Харрикейнз» и «Хартфорд Уэйлерс»), сравнявшись с Кевином Уиксом и Шоном Бурком. Клубный рекорд по «сухим» матчам принадлежит Кэму Уорду (27), второе место занимает Артур Ирбе (20), третье — Майк Лиут (13).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче с «Харрикейнз» отразил 29 из 31 броска.
«Каролина» набрала 16 очков в 14 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Рейнджерс», на счету которого 14 очков после 14 игр, занимает седьмое место в Столичном дивизионе.
