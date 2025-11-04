 Перейти к основному контенту
Малкин сохранил лидерство в списке лучших ассистентов сезона НХЛ

Малкин сохранил лидерство среди лучших ассистентов, Макдэвид набрал 1100 очков
На счету российского форварда «Питтсбурга» 16 голевых передач в нынешнем сезоне
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Вильям Нюландер (45-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Остон Мэттьюс (44) и Бобби Макмэнн (54). У проигравших отличились Бенджамин Киндел (18, 32) и Эрик Карлссон (14).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей во время второй шайбы Киндела и сохранил лидерство в списке лучших ассистентов нынешнего сезона НХЛ. 39-летний Малкин с 16 передачами делит первое место по этому показателю с Ником Сузуки («Монреаль Канадиенс») и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон Ойлерз»).

Макдэвид в игре против «Сен-Луис Блюз» (2:3) сделал две результативные передачи. На его счету теперь 1101 (364+737) очко в карьере. Среди действующих игроков канадец быстрее всех достиг отметки 1100 очков — за 726 матчей. В истории НХЛ быстрее это удавалось только Уэйну Гретцки (464 матча), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

