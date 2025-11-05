Полузащитник «Арсенала» стал самым молодым дебютантом в истории ЛЧ
Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумэн стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице команды в соцсети Х.
В гостевом матче четвертого общего этапа против пражской «Славии» футболист вышел на поле в возрасте 15 лет и 308 дней. Этот матч стал пятым за основную команду «Арсенала» для игрока в текущем сезоне.
Предыдущее достижение принадлежало немецкому нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко, который сыграл в ЛЧ в возрасте 16 лет и 18 дней. Это произошло в матче группового этапа против петербургского «Зенита» 8 декабря 2020 года. Тогда «Боруссия» одержала выездную победу со счетом 2:1.
«Арсенал» разгромил «Славию» со счетом 3:0 благодаря дублю Микеля Мерино (46-я и 68-я минуты) и голу Букайо Сака с пенальти (32). Эта победа стала четвертой подряд для «Арсенала» в Лиге чемпионов, обеспечив им первое место в группе с 12 очками.
«Славия» же остается без побед в турнире (2 очка) и находится вне зоны плей-офф.
В следующем туре 26 ноября «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Славия» примет «Атлетик» из Бильбао.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы