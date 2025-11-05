Полузащитник «Арсенала» стал самым молодым дебютантом в истории ЛЧ

Игрок «Арсенала» Доумэн в 15 лет стал самым молодым дебютантом в истории ЛЧ

Футболист Макс Доумэн в матче против пражской «Славии» вышел на поле в возрасте 15 лет и 308 дней

Макс Доумэн (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумэн стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице команды в соцсети Х.

В гостевом матче четвертого общего этапа против пражской «Славии» футболист вышел на поле в возрасте 15 лет и 308 дней. Этот матч стал пятым за основную команду «Арсенала» для игрока в текущем сезоне.

Предыдущее достижение принадлежало немецкому нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко, который сыграл в ЛЧ в возрасте 16 лет и 18 дней. Это произошло в матче группового этапа против петербургского «Зенита» 8 декабря 2020 года. Тогда «Боруссия» одержала выездную победу со счетом 2:1.

«Арсенал» разгромил «Славию» со счетом 3:0 благодаря дублю Микеля Мерино (46-я и 68-я минуты) и голу Букайо Сака с пенальти (32). Эта победа стала четвертой подряд для «Арсенала» в Лиге чемпионов, обеспечив им первое место в группе с 12 очками.

«Славия» же остается без побед в турнире (2 очка) и находится вне зоны плей-офф.

В следующем туре 26 ноября «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Славия» примет «Атлетик» из Бильбао.