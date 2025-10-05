Обладатель «Золотого мяча» Родри снова получил травму

Родри не смог доиграть матч «Манчестер Сити» с «Брентфордом» из-за проблем с подколенным сухожилием. Полузащитника ранее включили в состав сборной Испании на ближайшие матчи отбора ЧМ с Грузией и Болгарией

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил травму подколенного сухожилия в гостевом матче седьмого тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:0).

Родри получил повреждение в середине первого тайма. Он упал на газон, схватившись за ногу, и вскоре был заменен на Нико Гонсалеса.

В сентябре прошлого года Родри повредил переднюю крестообразную связку колена и выбыл на восемь месяцев. Начало этого сезона он пропустил из-за травмы, полученной на клубном чемпионате мира, и в последние недели жаловался на боли в колене, отмечает Associated Press.

Родри был включен в состав сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира против Грузии и Болгарии 11 и 14 октября соответственно.

В 2024 году Родри получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.