Обладатель «Золотого мяча» Родри снова получил травму
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил травму подколенного сухожилия в гостевом матче седьмого тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:0).
Родри получил повреждение в середине первого тайма. Он упал на газон, схватившись за ногу, и вскоре был заменен на Нико Гонсалеса.
В сентябре прошлого года Родри повредил переднюю крестообразную связку колена и выбыл на восемь месяцев. Начало этого сезона он пропустил из-за травмы, полученной на клубном чемпионате мира, и в последние недели жаловался на боли в колене, отмечает Associated Press.
Родри был включен в состав сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира против Грузии и Болгарии 11 и 14 октября соответственно.
В 2024 году Родри получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов