«Балтика» продлила безвыигрышную серию махачкалинского «Динамо» в РПЛ
Калининградская «Балтика» победила махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 11-го тура РПЛ со счетом 2:0.
Голы забили Брайан Хиль (на 42-й минуте, с пенальти) и Чинонсо Оффор (91). Хиль отметился шестым голом в сезоне, Оффор — третьим.
«Балтика» набрала 20 очков и занимает пятое место в таблице.
У «Динамо» в последних четырех матчах два поражения и две ничьи, команда идет 12-й, набрав десять очков.
В 12-м туре «Динамо» примет «Краснодар» 18 октября, а «Балтика» на следующий день сыграет в Казани с «Рубином».
