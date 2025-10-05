«Балтика» продлила безвыигрышную серию махачкалинского «Динамо» в РПЛ

«Балтика» победила со счетом 2:0 благодаря пенальти Хиля и голу Оффора и вернулась в топ-5 команд РПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала

Калининградская «Балтика» победила махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 11-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Голы забили Брайан Хиль (на 42-й минуте, с пенальти) и Чинонсо Оффор (91). Хиль отметился шестым голом в сезоне, Оффор — третьим.

«Балтика» набрала 20 очков и занимает пятое место в таблице.

У «Динамо» в последних четырех матчах два поражения и две ничьи, команда идет 12-й, набрав десять очков.

В 12-м туре «Динамо» примет «Краснодар» 18 октября, а «Балтика» на следующий день сыграет в Казани с «Рубином».