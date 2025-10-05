Более 15 тыс. бегунов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»

Забеги прошли 4 и 5 октября. Победителем мужского полумарафона стал Виктор Гуржий, женского — Наталья Леонтьева

Фото: АГН «Москва»

Более 15 тыс. спортсменов из 80 регионов России приняли участие в забегах в рамках полумарафона «Моя столица» на Воробьевых горах 4 и 5 октября.

Для взрослых спортсменов прошли забеги на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Участники соревновались как индивидуально, так и в составе клубов — в рамках клубного чемпионата для крупнейших беговых сообществ России.

Победителем полумарафона стал Виктор Гуржий, который преодолел дистанцию за 1 час 4 минуты 26 секунд. Он опередил на две секунды Александра Олькова и на 14 секунд — Дмитрия Крыслова.

Женский забег выиграла Наталья Леонтьева с результатом 1 час 12 минут 51 секунда. Второе место заняла Марина Ковалева, третье — Елена Седова.

Для детей состоялись забеги на 300 и 600 м, для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья — на 600 м.