Организатор полумарафона в Москве: «Бег решает критичные задачи бизнеса»

В Москве 4 и 5 октября пройдет полумарафон «Моя столица». Руководитель проекта Игорь Блюмин рассказал в интервью «РБК Спорт» об особенностях этого бегового фестиваля и планах на будущее

Фото: пресс-служба "Моя столица"

Полумарафон и беговой фестиваль «Моя столица» — заключительный из серии забегов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу — 2025». Ожидается, что на Воробьевых горах 4 и 5 октября соберутся 15 тыс. участников.

Забеги серии «Бегом по Золотому кольцу» проводит команда RussiaRunning Events в разных городах Центральной России с 2015 года. Помимо Москвы, старты проходят в Ярославле, Тутаеве, Мышкине, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе, Рыбинске, Костроме и Иваново.

Руководитель проекта RussiaRunningEvents Игорь Блюмин рассказал в интервью «РБК Спорт», что ждет участников предстоящего полумарафона «Моя столица».

«У нас новые маршруты в один круг, впервые пройдет чемпионат среди беговых клубов с солидным призовым фондом, — отметил он. — Мы стилизуем пункты питания и поддержки, добавляем культурные элементы, чтобы каждый шаг участника погружал его в историю и дух Золотого кольца. Все это и формирует устойчивость: люди возвращаются, приводят друзей, сарафанное радио работает лучше любой рекламы».

Также 2025 году впервые в рамках проекта проводится чемпионат среди беговых клубов. «Платформа Russia Running уже объединяет более 5 тыс. клубов по всей стране. Людям нужна цель, и клубный чемпионат с призовым фондом — это прямой ответ на этот запрос. Мы видим большой потенциал в развитии этого сегмента», — добавил он.

Фото: пресс-служба "Моя столица"

Зачем крупные компании участвуют в забегах

Также в программу включен «Кубок корпораций». По словам Блюмина, интерес к корпоративным стартам огромный.

«Кубок корпораций» существует уже 11 лет, а в 2025-м число участников выросло вдвое, — рассказал глава проекта. — Бег решает задачи, которые для бизнеса критичны: вовлечение сотрудников, развитие командного духа, забота о здоровье и корпоративной культуре. Для многих крупных компаний участие в командных стартах стало обязательным пунктом HR-стратегий».

«Сегодня бег входит в топ-3 самых популярных спортивных активностей. Компании используют корпоративные старты и как тимбилдинг, и как инструмент развития человеческого капитала, — добавил Блюмин. — Формируется новый стандарт: спорт — это не просто «для здоровья», а часть системного развития сотрудников».

Глава RussiaRunningEvents подчеркнул, что крупные компании все чаще отказываются от частных корпоративных спортивных соревнований в пользу городских забегов.

«Рынок растет. Формат «только для своих» уходит в прошлое. Компаниям важнее быть частью больших городских событий, с атмосферой праздника, зрителями, семьями и тысячами участников. Энергетика таких стартов дает совершенно особую эмоцию, которую хочется повторять. Именно поэтому корпоративный сегмент активно растет внутри крупных массовых стартов», — отметил Блюмин.

Экономический эффект от полумарафона

По словам Блюмина, такие забеги дают заметный вклад в экономику города.

«По статистике Russia Running, 45% участников «Моей столицы» приезжают из других городов, и каждый в среднем привозит 2,4 болельщика, — рассказал он. — Это гостиницы, рестораны, транспорт, культурная программа. Беговой туризм становится трендом, люди заранее планируют поездки под старты. Для Москвы это гарантированный приток средств, который перекрывает затраты города. Не зря сегодня любой крупный город мира проводит марафоны и полумарафоны».

При этом глава RussiaRunningEvents отметил, что важную роль в организации сыграл Москомспорт. «Массовое событие на десятки тысяч участников невозможно провести без поддержки города», — сказал собеседник.

«Плюс у нас есть долгосрочные партнеры и спонсоры, которые закрывают значительную часть затрат, что позволяет содержать команду и обеспечивать высокое качество организации», — добавил руководитель проекта.

Каковы перспективы бегового проекта «Бегом по Золотому кольцу»

Участники проекта «Бегом по Золотому кольцу» представляют 82 российских региона.

«Проекту уже больше десяти лет. Мы накопили доверие, и теперь «зачетка работает на нас». Конечно, используем рекламу и привычные инструменты, но главное — сарафанное радио. Бегуны возвращаются сами и приводят семьи. Для нас это лучший показатель качества», — рассказал Блюмин.

«Мы объединяем бег с культурой городов Золотого кольца, создаем особую атмосферу и впечатления, которые идут дальше спорта, — добавил он. — Безопасность и качество — это само собой разумеющееся. Но главное, у нас всегда есть культурный контекст, который превращает старт в путешествие».

«Для нас бег — это страсть и способ менять жизнь. В следующем году хотим превратить старты в полноценные фестивали выходного дня: с расширенной культурной программой, с площадками для семей, с активностями для детей и взрослых. Международный статус у «Моей столицы» уже есть: среди участников много иностранцев. Но самоцель — не статус, а наследие. Мы хотим, чтобы тысячи россиян жили активной жизнью и любили спорт», — заключил Блюмин.