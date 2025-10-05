 Перейти к основному контенту
Спорт
0
Эксклюзив

Семин назвал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче против ЦСКА

Семин назвал причины поражения «Спартака» в московском дерби против ЦСКА
Встреча ЦСКА со «Спартаком» закончилась со счетом 3:2. Юрий Семин считает, что команде «не хватило забитых голов, реализации моментов, а также удачи»
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

В московском дерби «Спартаку» не хватило базовых вещей для победы: забитых голов, реализации моментов и удачи. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин

«Прекрасный матч. Жалко, что одна команда проиграла. Хотелось бы, чтобы победили обе команды, если бы это было возможно. Тот футбол, который они показали, был интересен болельщикам. В первые минуты «Спартак» проиграл и потом пытался как-то выбраться из этой сложной ситуации. Команде не хватило забитых голов, реализации моментов, а также удачи. Но кто-то должен был выиграть, и это сделал ЦСКА», — сказал Семин.

«Спартак» проиграл ЦСКА, пропустив три мяча в первые 18 минут
Спорт
Кирилл Глебов

Он отметил, что у «Спартака» замены были достаточно правильными и хорошими, но это не помогло отыграться.

Говоря об игре ЦСКА, Семин сказал, что команда показывала хороший футбол, особенно в первые 15 минут матча, и мощно выглядела. «Они такой прессинг оказали, что «Спартак» наделал много ошибок», — заключил он.

Сегодня в матче 11-го тура РПЛ сыграли «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.

В первом тайме за 18 минут «Спартак» пропустил три мяча в свои ворота.

Для «Спартака» это поражение стало первым после дисквалификации Деяна Станковича; до этого команда выиграла два матча в РПЛ и один в Кубке России.

Сейчас ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 очками. «Спартак» с 18 очками находится на пятом месте.

В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет против «Локомотива», в этот же день «Спартак» дома примет «Ростов».

Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК ЦСКА дерби Юрий Семин
