Семин назвал, чего не хватило «Спартаку» для победы в матче против ЦСКА
В московском дерби «Спартаку» не хватило базовых вещей для победы: забитых голов, реализации моментов и удачи. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин
«Прекрасный матч. Жалко, что одна команда проиграла. Хотелось бы, чтобы победили обе команды, если бы это было возможно. Тот футбол, который они показали, был интересен болельщикам. В первые минуты «Спартак» проиграл и потом пытался как-то выбраться из этой сложной ситуации. Команде не хватило забитых голов, реализации моментов, а также удачи. Но кто-то должен был выиграть, и это сделал ЦСКА», — сказал Семин.
Он отметил, что у «Спартака» замены были достаточно правильными и хорошими, но это не помогло отыграться.
Говоря об игре ЦСКА, Семин сказал, что команда показывала хороший футбол, особенно в первые 15 минут матча, и мощно выглядела. «Они такой прессинг оказали, что «Спартак» наделал много ошибок», — заключил он.
Сегодня в матче 11-го тура РПЛ сыграли «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.
В первом тайме за 18 минут «Спартак» пропустил три мяча в свои ворота.
Для «Спартака» это поражение стало первым после дисквалификации Деяна Станковича; до этого команда выиграла два матча в РПЛ и один в Кубке России.
Сейчас ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 очками. «Спартак» с 18 очками находится на пятом месте.
В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет против «Локомотива», в этот же день «Спартак» дома примет «Ростов».
