«Спартак» впервые пропустил три мяча за 20 минут в чемпионате России

«Спартак» к 18-й минуте дерби с ЦСКА пропустил три мяча. Это первый подобный случай за время выступления команды в чемпионате России, пишет Opta

Голкипер «Спартака» Александр Максименко (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Спартак» начал московское дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ с трех пропущенных мячей в первые 18 минут встречи.

Ранее «красно-белые» ни разу не пропускали столько за первые 20 минут в предыдущих 1022 матчах в чемпионатах России, отмечает Opta.

Матч проходиn на арене ЦСКА.

У «армейцев» отличились Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18).

«Спартак» на 21-й ответил мячом Жедсона Фернандеша.

«Спартак» играет без главного тренера Деяна Станковича, которого в сентябре дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра.

В матче идет первый тайм, счет 3:1.