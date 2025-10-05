«Спартак» впервые пропустил три мяча за 20 минут в чемпионате России
«Спартак» начал московское дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ с трех пропущенных мячей в первые 18 минут встречи.
Ранее «красно-белые» ни разу не пропускали столько за первые 20 минут в предыдущих 1022 матчах в чемпионатах России, отмечает Opta.
Матч проходиn на арене ЦСКА.
У «армейцев» отличились Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18).
«Спартак» на 21-й ответил мячом Жедсона Фернандеша.
«Спартак» играет без главного тренера Деяна Станковича, которого в сентябре дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра.
В матче идет первый тайм, счет 3:1.
