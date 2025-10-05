Досрочно ставший чемпионом MotoGP Маркес упал в гонке и получил травму
Испанский мотогонщик Марк Маркес, в этом сезоне досрочно гарантировавший себе победу в чемпионате мира MotoGP, попал в аварию на первом круге Гран-при Индонезии и получил травму ключицы. Об этом сообщается на сайте турнира.
Маркес 28 сентября стал недосягаемым для своего младшего брата Алекса и вернул себе чемпионский титул впервые с 2019 года.
Во время гонки на Ломбоке Маркес столкнулся с итальянцем Марко Беццекки и вылетел с трассы. Поднявшись, испанец держался за правое плечо.
Маркес заявил, что точный диагноз будет известен уже после обследования в Мадриде, а также что Беццекки принес ему извинения за столкновение.
Гонку в Индонезии выиграл испанец Фермин Альдегер, одержав свою первую победу в MotoGP.
До конца сезона осталось еще четыре этапа.
Маркес — семикратный чемпион MotoGP. После перелома плеча в 2020-м ему потребовалось несколько операций. Испанец в четвертый раз подряд не смог завершить гонку на автодроме «Мандалика».
