Спорт⁠,
Досрочно ставший чемпионом MotoGP Маркес упал в гонке и получил травму

Досрочно ставший чемпионом MotoGP Марк Маркес получил травму во время гонки
Марк Маркес, на прошлой неделе ставший чемпионом MotoGP впервые с 2019 года, получил травму правой ключицы. Во время гонки на Ломбоке в него врезался итальянец Беццекки
Марк Маркес
Марк Маркес (Фото: Stephen Blackberry / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испанский мотогонщик Марк Маркес, в этом сезоне досрочно гарантировавший себе победу в чемпионате мира MotoGP, попал в аварию на первом круге Гран-при Индонезии и получил травму ключицы. Об этом сообщается на сайте турнира.

Маркес 28 сентября стал недосягаемым для своего младшего брата Алекса и вернул себе чемпионский титул впервые с 2019 года.

Во время гонки на Ломбоке Маркес столкнулся с итальянцем Марко Беццекки и вылетел с трассы. Поднявшись, испанец держался за правое плечо.

Маркес заявил, что точный диагноз будет известен уже после обследования в Мадриде, а также что Беццекки принес ему извинения за столкновение.

Марк Маркес спустя шесть лет вернул себе титул чемпиона MotoGP
Спорт
Марк Маркес

Гонку в Индонезии выиграл испанец Фермин Альдегер, одержав свою первую победу в MotoGP.

До конца сезона осталось еще четыре этапа.

Маркес — семикратный чемпион MotoGP. После перелома плеча в 2020-м ему потребовалось несколько операций. Испанец в четвертый раз подряд не смог завершить гонку на автодроме «Мандалика».

