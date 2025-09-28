Марк Маркес спустя шесть лет вернул себе титул чемпиона MotoGP

Марк Маркес досрочно выиграл чемпионат MotoGP, став недосягаемым для своего младшего брата Алекса. В предыдущий раз он был чемпионом в 2019-м, после чего получил травму, перенес несколько операций и сменил две команды

Марк Маркес (Фото: Mirco Lazzari gp / Getty Images)

Испанец Марк Маркес из Ducati досрочно стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP, завоевав седьмой титул в карьере и первый с 2019 года.

Маркес занял второе место на Гран-при Японии, набрал 541 очко и стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя и младшего брата Алекса Маркеса (340) за пять этапов до конца сезона.

Испанец сравнялся по числу титулов с итальянцем Валентино Росси; больше трофеев взял только итальянец Джакомо Агостини в 1960–1970-х (8).

Первые шесть титулов ( (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы) Маркес завоевал, выступая за Repsol Honda Team. На старте сезона 2020 года он травмировал руку, перенес четыре операции, у него возникли проблемы со зрением (диплопия). В 2023-м спортсмен покинул команду и стал выступать на Ducati — сначала за команду Gresini, потом за Ducati Lenovo.

Седьмой трофей Маркес выиграл спустя 2184 дня, попав за это время в более чем сотню аварий, отмечает Reuters.