Спорт⁠,
0

Марк Маркес спустя шесть лет вернул себе титул чемпиона MotoGP

Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP, вернув титул спустя шесть лет
Марк Маркес досрочно выиграл чемпионат MotoGP, став недосягаемым для своего младшего брата Алекса. В предыдущий раз он был чемпионом в 2019-м, после чего получил травму, перенес несколько операций и сменил две команды
Марк Маркес
Марк Маркес (Фото: Mirco Lazzari gp / Getty Images)

Испанец Марк Маркес из Ducati досрочно стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP, завоевав седьмой титул в карьере и первый с 2019 года.

Маркес занял второе место на Гран-при Японии, набрал 541 очко и стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя и младшего брата Алекса Маркеса (340) за пять этапов до конца сезона.

Испанец сравнялся по числу титулов с итальянцем Валентино Росси; больше трофеев взял только итальянец Джакомо Агостини в 1960–1970-х (8).

Первые шесть титулов ( (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы) Маркес завоевал, выступая за Repsol Honda Team. На старте сезона 2020 года он травмировал руку, перенес четыре операции, у него возникли проблемы со зрением (диплопия). В 2023-м спортсмен покинул команду и стал выступать на Ducati — сначала за команду Gresini, потом за Ducati Lenovo.

Седьмой трофей Маркес выиграл спустя 2184 дня, попав за это время в более чем сотню аварий, отмечает Reuters.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
мотогонки
