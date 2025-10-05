 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Сидельников назвал причину поражения последнего российского чемпиона UFC

Экс-боец Bellator назвал причину поражения последнего российского чемпиона UFC
Экс-тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников отметил, что делать трилогию между Перейрой и Анкалаевым не особо будет интересно руководству UFC
Бразилец Алекс Перейра добивает россиянина Магомеда Анкалаева&nbsp;на турнире UFC 320
Бразилец Алекс Перейра добивает россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 320 (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский боец Магомед Анкалаев не смог полностью сдержать импульсивность бразильца Алекса Перейры, из-за чего потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников.

«Я не ожидал такого исхода, потому что первый бой был явно в пользу Анкалаева плюс он уже был (перед реваншем) чемпионом. И не ожидал от Перейры такого настроя и порыва, который он с самого начала боя начал навязывать. Эту его импульсивность Анкалаев не смог полностью сдержать. Может быть, где-то сыграл неправильный настрой», — сказал боец «РБК Спорт».

Анкалаев потерял титул UFC в реванш-поединке с бразильцем Перейрой
Спорт
Фото:John Locher / AP / ТАСС

Сидельников также считает, что бой-реванш не был достаточно «раскачан» самим бойцом: Анкалаев — спокойный, лояльный в соцсетях, не склонный к громким заявлениям или треш-току, поэтому делать трилогию не особо интересно.

«На самом деле оптимальный итог — это сделать бой Перейры с Иржи Прохазкой. Для руководства UFC это будет интереснее», — отметил Сидельников.

Сегодня утром прошел бой-реванш между Анкалаевым и Перейрой на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Россиянин был нокаутирован на 80-й секунде боя, тем самым потеряв чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев был последним российским чемпионом в UFC. Сейчас титулами владеют: бразильцы Александр Пантожа и Алекс Перейра, грузин Мераб Двалишвили, австралийцы Александр Волкановски и Джек Делла Маддалена, испанец Илия Топурия, британец Том Аспинэлл и чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ.

В марте бойцы проводили свой первый поединок, в котором Анкалаев победил Перейру и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. Тогда бой завершился после пяти раундов единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.

На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся).

В активе 38-летнего Перейры 13 побед и три поражения.

