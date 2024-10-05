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«Нью-Джерси» во второй раз подряд победил на старте НХЛ

«Нью-Джерси» во второй раз обыграл «Баффало» в выездном матче НХЛ в Праге
Второй матч НХЛ завершился победой «Нью-Джерси Девилз» со счетом 3:1
Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Нью-Джерси Девилз» обыграл «Баффало Сэйбрз» во втором матче сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Праге завершилась со счетом 3:1.

В составе «Девилз» заброшенными шайбами отметились Шеймус Кейси (32-я минута), Пол Коттер (47) и Тимо Майер (54). У «Баффало» голом отличился Тэйдж Томпсон (28-я минута).

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Фото:Bruce Bennett / Getty Images

Днем ранее, 4 октября, «Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в стартовом матче сезона со счетом 4:1.

Вынесенные матчи НХЛ были проведены в столице Чехии. Остальные игры лиги начнутся в Северной Америке 8 октября.

В следующем матче «Нью‑Джерси» 10 октября примет «Торонто», а «Баффало» в этот же день сыграет с «Лос‑Анджелесом».

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