«Нью-Джерси» во второй раз подряд победил на старте НХЛ
«Нью-Джерси Девилз» обыграл «Баффало Сэйбрз» во втором матче сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Праге завершилась со счетом 3:1.
В составе «Девилз» заброшенными шайбами отметились Шеймус Кейси (32-я минута), Пол Коттер (47) и Тимо Майер (54). У «Баффало» голом отличился Тэйдж Томпсон (28-я минута).
Днем ранее, 4 октября, «Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в стартовом матче сезона со счетом 4:1.
Вынесенные матчи НХЛ были проведены в столице Чехии. Остальные игры лиги начнутся в Северной Америке 8 октября.
В следующем матче «Нью‑Джерси» 10 октября примет «Торонто», а «Баффало» в этот же день сыграет с «Лос‑Анджелесом».
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