«Становление «Спартака» и спад «Зенита». Что говорят о сезоне РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) было сыграно десять матчей. «РБК Спорт» собрал мнения экспертов о сюрпризах чемпионата, становлении «Спартака» и возможном спаде «Зенита» после первой трети турнира

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

«Локомотив» стал сюрпризом

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Краснодар» не удивил, он в прошлом году бился за первое место и имел реальные шансы стать чемпионом. В последнее время стабильно выступает на хорошем уровне. Команда еще усиливается, великолепно подготовлена физически, у них хороший волевой настрой. От них я ожидал такой игры.

«Локомотив» в какой-то степени стал сюрпризом. Команда с отечественными футболистами, молодые ребята играют в современный футбол. Это приятный сюрприз и смотреть на них интересно. ЦСКА подтягивается, может набрать обороты», — сказал Колосков.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России

«Вектор развития с воспитанниками, который выбрал «Локомотив» работает. Клуб сейчас делит первое место. Хотя многие специалисты, в том числе и я, раньше говорили, что невозможно оставаться на плаву, потеряв двух лидеров в середине поля — Глушенкова и Миранчука. «Локомотиву» это удается благодаря своим же игрокам, которые выросли в академии.

Надеюсь, что «Локомотив» сможет удержать этот темп. Единственное, у «Зенита» глубина состава представительнее, поскольку молодежь обычно склонна к нестабильности. Но надеюсь, что мастерства тренера Галактионова хватит, чтобы выдержать этот темп. Хотелось бы, чтобы была интрига до последнего тура, как в прошлом сезоне.

«Краснодар» тоже по хорошему удивляет. Назначение Мусаева выглядело неоднозначным, как определенная прихоть Галицкого. Но «Краснодар» также, как в прошлом году, в лидерах. У клуба есть все, чтобы бороться за чемпионство: есть финансирование, хороший подбор игроков. Думали, что Мусаев — слабое место «Краснодара», но семь побед подряд говорят об обратном», — заявил Нигматуллин.

Дмитрий Черышев, бывший ассистент главного тренера «Севильи»

«Краснодару» и «Локомотиву» будет сложно выдержать уровень такой игры, которую они сейчас показали. «Краснодар» много раз так играл: сначала на эйфории, а потом были спады. Обоим клубам будет сложно, но поскольку обстановка внутри команды и желание игроков прогрессировать есть — они будут прикладывать усилия, чтобы сохранить лидирующие позиции как можно дольше. Думаю, что те команды, которые сейчас наверху, зададут борьбу между собой. В «Локомотиве» приятно, что играют очень много российских мальчишек. Это говорит о том, что Галактионов не просто так работал в молодежной сборной, знает и доверяет им. За счет этого команда и играет», — сказал Черышев.

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»

«Пять команд имеют равные шансы на чемпионство. И продолжение, и концовка будут интересные. Сегодня команды приблизительно равны по возможностям и потенциалу. «Локомотив», «Краснодар», «Зенит», «Динамо», и возможно ЦСКА и «Спартак» претендуют на конкуренцию между собой. Молодцы «Краснодар», они мне нравятся. У них в игровом плане есть баланс: они уделяют внимание как обороне, так и атаке» — сказал Семин.

Находится ли «Зенит» на спаде

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Сейчас «Зенит» немного просел. В клубе какой-то огонь потерян. Если игра не пошла — доиграем как есть. Не хватает бойцовских качеств. Они привыкли выигрывать все на мастерстве, а сейчас так можно выиграть только у слабеньких. Нужно пахать и бороться. Я не знаю, что внутри клуба, но моя точка зрения, что это дело настроя и настроения. Но «Зенит» по-прежнему остается нашим сильнейшим клубом. Состав у них близок к командам европейского уровня», — считает Колосков.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России

«У «Зенита» было очень сильно заметно, что клуб зависит от великолепной в начале сезона формы Глушенкова. Он феерил, но с его травмой все надломилось, не было такого преимущества над соперниками. Думаю, Глушенков еще наберет форму, если не будет так много давать интервью, которые будут отвлекать от футбола. С ним наберет и «Зенит», — отметил он.

Дмитрий Черышев, бывший ассистент главного тренера «Севильи»

«Бывают моменты нестабильности. Против «Зенита» командам не надо настраиваться. Они сами понимают, что это серьезный раздражитель для любого футболиста и любой команды. Когда играет «Зенит» — команды всегда играют на жилах, потому что против них надо выкладываться не на 100%, а на 200%. Очень сложно поддерживать этот режим. Нельзя сказать, что «Зенит» сейчас «подсел». Они просто устали. В этом нет ничего страшного, они также продолжают бороться за чемпионство», — заявил Черышев.

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»

«Зенит» в нормальной ситуации. Они же не могут сразу уходить с отрывом. Они недостаточно сильны, чтобы всех обыгрывать с первой до последней игры — тогда чемпионат был бы неинтересен. Единоличного лидера нет», — сказал Семин.

«Спартак» на стадии становления

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Спартак» Станковича пока не устоялся. Отдельные игры хорошие, качественные, современный и умный футбол, а порой получается посредственная игра. Команда находится на стадии становления. Предпосылки к тому, чтобы команда поборолась за призовые места есть. Но не все игроки соответствуют уровню претензий команды», — сказал Колосков.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России

«Станкович находится в определенном поиске. Чередует ряд ярких игр с откровенно провальными, как в последнем туре. Наметилась проблемная зона в обороне. Если бороться за самые высокие места, то так на пяточке нельзя позволять себя обыгрывать. Оборона выглядит слабой и индивидуально, и позиционно. В целом, мне казалось, что назначение Станковича — это успех, но проблемы еще есть», — заявил Нигматуллин.

Дмитрий Черышев, бывший ассистент главного тренера «Севильи»

«Спартак» начал ни шатко, ни валко, потом вроде выровнял игру. Пока нет стабильности, которая была у «Спартака» раньше. Хотя с приходом Станковича команда преобразилась, стала намного лучше играть. Стала более раскрепощенной. Но пока на стадии становления, еще должно пройти время», — отметил Черышев.

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»

«Игра «Спартака» как шторм: то большие надежды, но нет надежд вообще никаких. Нет стабильности игровой. Футболисты есть, но баланс пока не найден», — сказал Семин.