Клуб РПЛ отправил в отставку первого в истории команды тренера-иностранца
Сербский специалист Саша Илич отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН», об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.
«Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».
Ранее 5 октября «Пари НН» вырвал ничью в компенсированное время матча с «Акроном» (2:2). После 11 туров нижегородский клуб, набравший 11 очков, располагается на 11-й строчке РПЛ.
Илич стал главным тренером «Пари Нижний Новгород» 4 мая. Контракт с 46-летним специалистом был заключен на полтора года.
Илич стал первым иностранным тренером в истории «Пари НН». Ранее он работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, возглавлял сербский клуб «Чукарички» (третье место), болгарский ЦСКА (второе место) и греческий «Атромитос».
Как игрок, он выступал за сербский «Партизан», испанскую «Сельту», турецкий «Галатасарай», австрийский «Зальцбург» и греческую «Ларису», провел 37 матчей и забил четыре гола за сборную Сербии.
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