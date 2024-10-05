Саша Илич отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН»

Клуб РПЛ отправил в отставку первого в истории команды тренера-иностранца

Серб Саша Илич, который возглавил «Пари НН» в начале мая, был уволен с поста главного тренера после ничьи с «Акроном»

Саша Илич (Фото: пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород»)

Сербский специалист Саша Илич отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН», об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

«Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Ранее 5 октября «Пари НН» вырвал ничью в компенсированное время матча с «Акроном» (2:2). После 11 туров нижегородский клуб, набравший 11 очков, располагается на 11-й строчке РПЛ.

Илич стал главным тренером «Пари Нижний Новгород» 4 мая. Контракт с 46-летним специалистом был заключен на полтора года.

Илич стал первым иностранным тренером в истории «Пари НН». Ранее он работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, возглавлял сербский клуб «Чукарички» (третье место), болгарский ЦСКА (второе место) и греческий «Атромитос».

Как игрок, он выступал за сербский «Партизан», испанскую «Сельту», турецкий «Галатасарай», австрийский «Зальцбург» и греческую «Ларису», провел 37 матчей и забил четыре гола за сборную Сербии.