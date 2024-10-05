Косторная стала тренером в академии Плющенко

Алена Косторная будет работать в группах со взрослыми любителями, а также со спортсменами с юношескими разрядами

Алена Косторная и Георгий Куница (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Чемпионка Европы 2020 года фигуристка Алена Косторная и фигурист Георгий Куница будут работать тренерами в академии «Ангелы Плющенко». Об этом в своем телеграм-канале рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«К нашей тренерской команде в Москве присоединились Алена Косторная и Георгий Куница! Набор в их группы уже открыт», — написал Плющенко.

Плющенко отметил, что Косторная будет работать в группах со взрослыми любителями, а также со спортсменами с юношескими разрядами.

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

С 2023 года она перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.