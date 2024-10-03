Косторная оценила предложение журналиста из США выступать за Азербайджан

Косторная — об идее выступать за Азербайджан: буду кататься только за Россию

Автор подкаста The Skating Lesson Лис заявил, что готов организовать сбор денег на переход фигуристки под флаг Азербайджана. Косторная ответила, что легким путем не пойдет и будет выступать только за Россию

Алена Косторная (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чемпионка Европы 2020 года фигуристка Алена Косторная заявила ТАСС, что не собирается менять российское гражданство, даже если будет занимать на соревнованиях сороковые места.

Ранее автор подкаста The Skating Lesson американский журналист Дэйв Лис предложил организовать сбор средств для помощи Косторной в смене спортивного гражданства на азербайджанское.

Косторная, которая с прошлого года выступает в парном катании с Георгием Куницей, отметила, что вариант смены гражданства не рассматривает и по «легкому пути не пойдет».

«Мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх», — сказала Косторная.

Ранее Косторная заявила, что они с Куницей пропустят несколько соревнований, потому что ей требуется время на восстановление после болезни.

В декабре пара стала предпоследней на чемпионате России.