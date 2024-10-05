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Рекорд Овечкина и юбилей Малкина. Что ждать от россиян в новом сезоне НХЛ

Россияне вошли в число фаворитов на три награды НХЛ
В пятницу, 4 октября, стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Нынешний сезон может стать богатым на достижения россиян — об этом в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин и Евгений Малкин
Александр Овечкин и Евгений Малкин (Фото: ТАСС)

Побьет ли Овечкин снайперский рекорд Гретцки

Перед стартом сезона в активе Александра Овечкина 853 заброшенных шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки 41 гол. На счету Гретцки — 894 шайбы.

Капитан» Вашингтон Кэпиталз» с 99-процентной вероятностью побьет этот рекорд за оставшиеся по контракту два сезона. Но удастся ли ему это сделать в нынешнем сезоне?

За последние 10 лет россиянин лишь дважды не смог достигнуть отметки в 40 шайб в полноценном сезоне, за пять — один. Случилось это в прошлом сезоне — 31 гол. При этом до февраля он забросил восемь шайб. А в оставшихся 31 играх шел в темпе 52 шайбы за сезон — записал на свой счет 23 гола. Это третий показатель на данном отрезке.

Однако Овечкину уже 39 лет, немногие доигрывают до такого возраста. В двух последних сезонах лидер «Вашингтона» не смог достичь отметки в 300 бросков. На пике этот показатель превосходил отметку в 500, а до сезона 2022/23 неизменно превышал 300. Но это не помешало ему забросить 42 шайбы два года назад.

500 голов Малкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Малкин станет 17-м игроком в истории НХЛ, забросившим 500 шайб за один клуб. Всего в НХЛ 47 игроков достигли отметки в 500 голов.

На данный момент на счету Малкина 498 шайб. Он является одним из четырех действующих хоккеистов в топ-50 лучших снайперов в истории НХЛ.

Достанется ли России девятый «Колдер Трофи»

Еще до старта сезона эксперты отдали приз лучшему новичку сезона 19-летнему нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову.

Главным соперником россиянина за приз считается первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини. Ожидается, что именно между ними развернется борьба за «Колдер Трофи», но заметное большинство экспертов отдают предпочтение Мичкову.

В последний раз юный россиянин начинал сезон явным фаворитом на приз лучшему новичку в 2006 году, когда дебютировал Евгений Малкин.

Россиянин начал оправдывать ожидания еще в предсезонных матчах, став один из лучших бомбардиров — 7 очков.

Мичков приехал в НХЛ в качестве самого молодого голеадора в истории сборной России. Он превзошел достижение Александра Овечкина, забросив шайбу в 16 лет 339 дней. Хорошо показал себя в составе «Сочи»: лишь немного не дотянул до рекорда результативности КХЛ среди новичков.

На данный момент на счету представителей России восемь «Корлдер Трофи», больше только у представителей Канады и США.

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Генменеджер клуба НХЛ &laquo;Филадельфия Флайерз&raquo; Даниэль Бриер и российский нападающий Матвей Мичков

Станет ли Кучеров вновь лучшим бомбардиром

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в прошлом году во второй раз стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Он набрал 144 очка и обновил рекорд результативности среди россиян, который принадлежал ему же.

Кучеров может стать первым россиянином с тремя «Арт Росс Трофи». До сих пор лучшими бомбардирами становились лишь Малкин (дважды) и Овечкин.

Кучеров перед стартом сезона замыкает тройку претендентов на «Арт Росс Трофи». Главным претендентом по традиции считается лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, далее в списке следует Нэйтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

Возьмут ли россияне приз лучшему вратарю

Российская вратарская школа доминирует в НХЛ на протяжении последних семи лет. С 2017 года россияне трижды завоевали приз лучшему вратарю «Везину Трофи», представители остальных стран — по одному разу.

В последние годы россияне также неизменно возглавляют всевозможные рейтинги лучших вратарей, однако «Везину Трофи» не получали с 2022 году.

Сайт НХЛ перед стартом представил рейтинг топ-10 лучших голкиперов, куда вошли четыре россиянина. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 1-й, Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 3-й, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 5-й, Сергей Бобровский — 7-й. Место в топ-10 потерял Александр Георгиев, который уверенно удерживает «первый номер» в «Колорадо».

Кто из россиян может завоевать Кубок Стэнли

К фаворитам эксперты причисляют «Колорадо», где ведущие роли играют Георгиев и отстраненный нападающий Валерий Ничушкин.

Также в числе основных претендентов значится «Рейнджерс» с Шестеркиным и лидером атаки Артемием Панариным.

Эксперты также не исключают, что «Флорида» Сергея Бобровского во второй раз подряд завоюет Кубок Стэнли.

В последние годы неизменно в списке фаворитов находится «Каролина Харрикенз» с форвардом Андреем Свечниковым и Петром Кочетковым, который близко к тому, чтобы стать основным голкипером команды.

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Руслан Алиев
Александр Овечкин Евгений Малкин Никита Кучеров Игорь Шестеркин НХЛ Илья Сорокин Андрей Василевский Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Матвей Мичков
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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