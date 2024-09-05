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Тутберидзе оплатит часть долга 12-летней фигуристки перед Плющенко

Тренерская группа Этери Тутберидзе проведет открытую тренировку, часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой
Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко (Фото: Сергей Бобылев /ТАСС)

Тренерская группа тренера Этери Тутберидзе частично погасит долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко за счет собранных с открытой тренировки средств. Об этом говорится на сайте билетного оператора мероприятия.

Открытая тренировка пройдет 9 сентября в Ясенево. В ней примут участие Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие фигуристы. Стоимость билетов на открытую тренировку составляет 10 тыс. руб.

«Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой», — говорится в афише.

Никулинский районный суд города Москвы 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к ушедшей из академии Парсеговой, постановив взыскать с нее 1,8 млн руб.

12-летняя Парсегова ушла из академии «Ангелы Плющенко» в школу Этери Тутберидзе еще в мае 2023 года. В начале июня 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки, Наталью Парсегову, иск в Никулинский суд Москвы. Яна Рудковская в телеграм-канале тогда заявила, что если бы Арина занималась в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать «должна возместить сумму за девять с половиной месяцев».

Мать фигуристки заявила, что первое время самостоятельно оплачивала тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Спонсор по рекламному соглашению направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение. То есть, по ее утверждению, услуги, выплаты за которые добивалась академия, уже были оплачены.

Кроме того, женщина говорила, что была вынуждена перевести юную спортсменку в другую школу в том числе по причине смерти мужа, сложных отношений с родителем другой ученицы школы, а также травмы ребенка.

Сторона Парсеговой подала к «Ангелам Плющенко» встречный иск.

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Теги
Руслан Алиев
Этери Тутберидзе Евгений Плющенко фигурное катание Арина Парсегова
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