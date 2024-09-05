Легендарный тренер Трефилов перенес операцию
Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов успешно перенес операцию на почках. Об этом сообщил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев, которого цитирует ТАСС.
Трефилову 4 сентября исполнилось 69 лет, в день рождения он обратился к врачам, после чего был госпитализирован.
«Вчера Евгений Трефилов в одной из краснодарских больниц перенес операцию на почках, — заявил Шишкарев. — Она прошла успешно, сейчас его состояние заметно улучшилось.
Евгений Трефилов на посту главного тренера женской сборной России работал в период с 1999 по 2012 год и с 2013 по 2019 год. Под его руководством Россия завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года и серебро на Олимпиаде 2008 года, побеждала на чемпионатах мира в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах и четыре раза брала медали чемпионата Европы (две серебряные и две бронзовые награды).
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