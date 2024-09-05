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Легендарный тренер Трефилов перенес операцию

Евгению Трефилову 4 сентября исполнилось 69 лет, в день рождения он обратился к врачам, после чего был госпитализирован
Евгений Трефилоф
Евгений Трефилоф (Фото: Global Look Press)

Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов успешно перенес операцию на почках. Об этом сообщил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев, которого цитирует ТАСС.

Трефилову 4 сентября исполнилось 69 лет, в день рождения он обратился к врачам, после чего был госпитализирован.

«Вчера Евгений Трефилов в одной из краснодарских больниц перенес операцию на почках, — заявил Шишкарев. — Она прошла успешно, сейчас его состояние заметно улучшилось.

Евгений Трефилов на посту главного тренера женской сборной России работал в период с 1999 по 2012 год и с 2013 по 2019 год. Под его руководством Россия завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года и серебро на Олимпиаде 2008 года, побеждала на чемпионатах мира в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах и четыре раза брала медали чемпионата Европы (две серебряные и две бронзовые награды).

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