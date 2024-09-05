Дочь миллиардера обыграла первую ракетку мира на US Open
Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/2 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертьфинале 30-летняя Пегула, посеянная на турнире под шестым номером, победила польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.
Следующей соперницей Пегулы будет чешская теннисистка Каролина Мухова.
Пегула — шестая ракетка мира. Ее отец, Терри Пегула, является миллиардером. Он владеет клубами НХЛ и NFL из «Баффоло».
Пегула стала не первой теннисисткой из семьи миллиардера, которая вышла в полуфинал нынешнего US Open. 3 сентября в эту стадию турнира пробилась Эмма Наварро. Ее отец, Бен Наварро, владеет Credit One Bank (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд).
В этом году впервые в истории у US Open появятся новые чемпионы и женском, и в мужском разряде. Ранее действующий чемпион среди мужчин Новак Джокович вылетел в третьем круге. C 2008 года никому не удается дважды подряд победить на этом турнире. Последним был швейцарец Роджер Федерер.
Полуфинальные пары:
Джессика Пегула (США) — Каролина Мухова (Чехия);
Эмма Наварро (США) — Арина Соболенко (Белоруссия);
Янник Синнер (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания);
Тэйлор Фриц (США) — Фрэнсис Тиафо (США).
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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