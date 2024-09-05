Дочь миллиардера Пегула обыграла первую ракетку мира Свёнтек на US Open

Дочь миллиардера обыграла первую ракетку мира на US Open

В 1/4 финала Джессика Пегула в двух сетах победила действующую чемпионку US Open Игу Свёнтек

Джессика Пегула (Фото: Reuters)

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/2 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале 30-летняя Пегула, посеянная на турнире под шестым номером, победила польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Пегулы будет чешская теннисистка Каролина Мухова.

Пегула — шестая ракетка мира. Ее отец, Терри Пегула, является миллиардером. Он владеет клубами НХЛ и NFL из «Баффоло».

Пегула стала не первой теннисисткой из семьи миллиардера, которая вышла в полуфинал нынешнего US Open. 3 сентября в эту стадию турнира пробилась Эмма Наварро. Ее отец, Бен Наварро, владеет Credit One Bank (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд).

В этом году впервые в истории у US Open появятся новые чемпионы и женском, и в мужском разряде. Ранее действующий чемпион среди мужчин Новак Джокович вылетел в третьем круге. C 2008 года никому не удается дважды подряд победить на этом турнире. Последним был швейцарец Роджер Федерер.

Полуфинальные пары: Джессика Пегула (США) — Каролина Мухова (Чехия); Эмма Наварро (США) — Арина Соболенко (Белоруссия); Янник Синнер (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания); Тэйлор Фриц (США) — Фрэнсис Тиафо (США).

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.