 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дочь миллиардера обыграла первую ракетку мира на US Open

Дочь миллиардера Пегула обыграла первую ракетку мира Свёнтек на US Open
В 1/4 финала Джессика Пегула в двух сетах победила действующую чемпионку US Open Игу Свёнтек
Джессика Пегула
Джессика Пегула (Фото: Reuters)

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/2 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале 30-летняя Пегула, посеянная на турнире под шестым номером, победила польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Пегулы будет чешская теннисистка Каролина Мухова.

Пегула — шестая ракетка мира. Ее отец, Терри Пегула, является миллиардером. Он владеет клубами НХЛ и NFL из «Баффоло».

Пегула стала не первой теннисисткой из семьи миллиардера, которая вышла в полуфинал нынешнего US Open. 3 сентября в эту стадию турнира пробилась Эмма Наварро. Ее отец, Бен Наварро, владеет Credit One Bank (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд).

В этом году впервые в истории у US Open появятся новые чемпионы и женском, и в мужском разряде. Ранее действующий чемпион среди мужчин Новак Джокович вылетел в третьем круге. C 2008 года никому не удается дважды подряд победить на этом турнире. Последним был швейцарец Роджер Федерер.

Полуфинальные пары:

Джессика Пегула (США) — Каролина Мухова (Чехия);

Эмма Наварро (США) — Арина Соболенко (Белоруссия);

Янник Синнер (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания);

Тэйлор Фриц (США) — Фрэнсис Тиафо (США).

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
теннис US Open Открытый чемпионат США по теннису Ига Свёнтек Джессика Пегула
Материалы по теме
Медведев проиграл первой ракетке мира и не смог выйти в полуфинал US Open
Спорт
Россиянка вышла в полуфинал US Open
Спорт
Дочь американского миллиардера первой вышла в полуфинал US Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Поставки самолета «Байкал» сдвинут на 2026 годБизнес, 11:09
Стать лучшим во всем: 13 идей, которыми вдохновлялись миллионыPro, 11:08
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:01
Путин ответил на слова премьера Малайзии о переговорах с УкраинойПолитика, 11:01
Костин заявил, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛСпорт, 10:56
Путин: «Складывается впечатление, что Украиной управляют «инопланетяне»Политика, 10:54
Путин рассказал о встрече с Дуровым один раз в жизниТехнологии и медиа, 10:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВТБ приобрел Первую грузовую компаниюБизнес, 10:49
Путин поручил давать многодетным ₽1 млн на погашение ипотеки во всем ДФОНедвижимость, 10:48
Путин заявил об очень больших потерях ВСУ в приграничьеПолитика, 10:46
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:46
На всех этапах: какую роль играет искусственный интеллект в страхованииТренды, 10:45
Деньги в «цифре»: как в Индии развивают цифровую рупиюОтрасли, 10:44
Путин назвал, что может стать основой для переговоров с УкраинойПолитика, 10:39