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Дочь американского миллиардера первой вышла в полуфинал US Open

Дочь американского миллиардера Эмма Наварро первой вышла в полуфинал US Open
В 1/4 финала Эмма Наварро в двух сетах победила испанку Паулу Бадосу. За выход в финал она поспорит с белоруской Ариной Соболенко или китаянкой Чжэн Циньвэнь
Эмма Наварро
Эмма Наварро (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Американская теннисистка Эмма Наварро вышла в 1/2 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале 23-я летняя Наварро, посеянная на турнире под 13-м номером, победила испанку Паулу Бадосу, 29-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:5.

Во втором сете Бадоса вела со счетом 5:1.

Следующей соперницей Наварро, которая впервые в карьере сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема», будет победительница пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Арина Соболенко (Белоруссия).

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Наварро — 12-я ракетка мира. Ее отец, Бен Наварро, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), он владеет Credit One Bank.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

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теннис US Open Эмма Наварро
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