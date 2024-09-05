Медведев проиграл первой ракетке мира и не смог выйти в полуфинал US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер победил Даниила Медведева и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open

Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертом круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл итальянцу Яннику Синнеру, первой ракетке мира, cо счетом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

Следующим соперником Синнера будет представитель Великобритании Джек Дрейпер, победивший в четвертьфинале австралийца Алекса Де Минаура.

Медведев и Синнер в этом году встречались трижды. Итальянец победил в финале Australian Open и в полуфинале «Мастерс» в Майами, россиянин был сильнее в 1/4 финала Уимблдона. Всего в личных встречах у Медведева и Синнера счет 7–5 в пользу россиянина.

Медведев — пятая ракетка мира, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. На US Open россиянин побеждал в 2021 году, а в прошлом сезоне дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

23-летний Синнер занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом году он выиграл пять турниров, в том числе Australian Open. На US Open итальянский теннисист не доходил дальше 1/4 финала.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.