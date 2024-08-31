Самые яркие образы теннисистов на US Open. Фотогалерея
US Open является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема». Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Турнир является самым демократичным в серии «Большого шлема», поэтому теннисисты неоднократно выходили на корт в необычных костюмах.
Теннисный браслет
Особое внимание получил браслет американской теннисистки Крис Эверт. В 1987 году во время US Open бриллиантовый браслет Cartier соскользнул с руки Эверт и потерялся в траве. Девушка была настолько взволнована, что обратилась к судье с просьбой остановить игру. Через некоторое время браслет был найден и возвращен хозяйке, а игра возобновилась.
Спортивные повязки
В 1980-е годы спортивные повязки разных цветов и узоров носили многие атлеты. Но особое внимание заслужила именно яркая махровая повязка Джона Макинроя.
Спортивная повязка на голову для многих теннисистов стала практичным аксессуаром, который также помогает в игре. Макинрой одним из первых показал, как теннисная экипировка может быть элементом стиля.
Неоновые цвета
В 1990-х годах Андре Агасси шокировал мир тенниса, когда появился на корте «Ролан Гаррос» в велосипедках розового цвета. Неоновый цвет стал частью стиля Агасси.
Мешковатые шорты
Экс-первая ракетка мира Пит Сампрас ввел в теннисный гардероб мешковатые шорты оверсайз и незаправленную рубашку — стиль, который по сегодняшний день остается очень популярным.
Леопардовый принт и золото
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Бетани Маттек-Сандс неоднократно выступала в ярких костюмах. В частности, американская теннисистка отличалась на US Open.
На Открытом чемпионате США в 2007 году американка выступила в леопардовом костюме.
На том же турнире Маттек-Сандс выступила в золотом наряде с повязкой на голове.
Красное платье Шараповой
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в 2007-м году защищала титул US Open. Она выступила в красном платье, которое было разработано фирмой Nike и украшено более чем 600 стразами Swarovski. На разминку теннисистка вышла в черной спортивной куртке с полупрозрачными рукавами.
Бант Осаки
26-летняя японская теннисистка, четырехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака вышла на корт US Open-2024 против латвийки Елены Остапенко в светло-зеленом топе и юбке Nike с оборками, которая сзади была украшена крупным белым бантом.
На разминке Осака надела поверх формы белую олимпийку с большим зеленым бантом на спине.
На вечерние сессии Осака вышла в похожем черном костюме.
Образы Серены Уильямс
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс впервые удивила болельщиков на US Open 2002 года. Американская теннисистка выступила в коротком черном комбинезоне.
На Открытом чемпионате США в 2004 году Уильямс cыграла в джинсовой юбке, а также в коротких черных шортах и сапогах.
В 2014 году Уильямс назвала любимый наряд в карьере. «Наверное, комбинезон с US Open-2002 и джинсовая юбка с US Open-2004. Я участвовала в их дизайне. Они были очень классные». Она отметила, что надела бы комбинезон сейчас.
На Открытом чемпионате США в 2014 году теннисистка выступала в платьях с леопардовым принтом. В таком платье Уильямс взяла титул.
На US Open-2016 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» выступила в белом платье с розовыми вставками на юбке и нарукавниках того же цвета.
В 2019-м на Открытом чемпионате Австралии Уильямс выступила в ярком бирюзовом костюме и колготках в сеточку.
На Australian Open-2021 американская теннисистка удивила болельщиков интересным костюмом. Она выступила в черном обтягивающем комбинезоне с геометрическим принтом и только одной штаниной.
На последнем турнире в карьере, US Open-2022, Уильямс продумала образ до мельчайших деталей. На юбке специально сделали шесть слоев ткани — в честь шести побед Уильямс на US Open в одиночном разряде. Также кроссовки американки были украшены четырьмя сотнями бриллиантов.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят