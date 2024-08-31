Самые яркие образы теннисистов на US Open. Фотогалерея

В Нью-Йорке проходит US Open, где особое внимание благодаря своему наряду привлекла Наоми Осака. «РБК Спорт» собрал фотогалерею самых ярких аутфитов теннисистов в истории US Open

Наоми Осака (Фото: Global Look Press)

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема». Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Турнир является самым демократичным в серии «Большого шлема», поэтому теннисисты неоднократно выходили на корт в необычных костюмах.

Теннисный браслет

Крис Эверт (Фото: Focus On Sport / Getty Images)

Особое внимание получил браслет американской теннисистки Крис Эверт. В 1987 году во время US Open бриллиантовый браслет Cartier соскользнул с руки Эверт и потерялся в траве. Девушка была настолько взволнована, что обратилась к судье с просьбой остановить игру. Через некоторое время браслет был найден и возвращен хозяйке, а игра возобновилась.

Спортивные повязки

Джон Макинрой (Фото: Leo Mason / Popperfoto / Getty Images)

В 1980-е годы спортивные повязки разных цветов и узоров носили многие атлеты. Но особое внимание заслужила именно яркая махровая повязка Джона Макинроя.

Спортивная повязка на голову для многих теннисистов стала практичным аксессуаром, который также помогает в игре. Макинрой одним из первых показал, как теннисная экипировка может быть элементом стиля.

Неоновые цвета

Андре Агасси (Фото: Associated Press)

В 1990-х годах Андре Агасси шокировал мир тенниса, когда появился на корте «Ролан Гаррос» в велосипедках розового цвета. Неоновый цвет стал частью стиля Агасси.

Мешковатые шорты

Пит Сампрас (Фото: The New York Times / Michelle V. Agins Baggy Shorts)

Экс-первая ракетка мира Пит Сампрас ввел в теннисный гардероб мешковатые шорты оверсайз и незаправленную рубашку — стиль, который по сегодняшний день остается очень популярным.

Леопардовый принт и золото

Бетани Маттек-Сандс (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Бетани Маттек-Сандс неоднократно выступала в ярких костюмах. В частности, американская теннисистка отличалась на US Open.

На Открытом чемпионате США в 2007 году американка выступила в леопардовом костюме.

Фото: Associated Press

На том же турнире Маттек-Сандс выступила в золотом наряде с повязкой на голове.

Красное платье Шараповой

Мария Шарапова (Фото: Elsa / Getty Images)

Фото: Johnny Nunez / WireImage

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в 2007-м году защищала титул US Open. Она выступила в красном платье, которое было разработано фирмой Nike и украшено более чем 600 стразами Swarovski. На разминку теннисистка вышла в черной спортивной куртке с полупрозрачными рукавами.

Бант Осаки

Наоми Осака (Фото: Global Look Press)

26-летняя японская теннисистка, четырехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака вышла на корт US Open-2024 против латвийки Елены Остапенко в светло-зеленом топе и юбке Nike с оборками, которая сзади была украшена крупным белым бантом.

На разминке Осака надела поверх формы белую олимпийку с большим зеленым бантом на спине.

Фото: Global Look Press

На вечерние сессии Осака вышла в похожем черном костюме.

Образы Серены Уильямс

Серена Уильямс (Фото: Gary M. Prior / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс впервые удивила болельщиков на US Open 2002 года. Американская теннисистка выступила в коротком черном комбинезоне.

Серена Уильямс (Фото: A. Messerschmidt / Getty Images)

На Открытом чемпионате США в 2004 году Уильямс cыграла в джинсовой юбке, а также в коротких черных шортах и сапогах.

В 2014 году Уильямс назвала любимый наряд в карьере. «Наверное, комбинезон с US Open-2002 и джинсовая юбка с US Open-2004. Я участвовала в их дизайне. Они были очень классные». Она отметила, что надела бы комбинезон сейчас.

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

На Открытом чемпионате США в 2014 году теннисистка выступала в платьях с леопардовым принтом. В таком платье Уильямс взяла титул.

Фото: Jean Catuffe / Getty Images

На US Open-2016 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» выступила в белом платье с розовыми вставками на юбке и нарукавниках того же цвета.

Фото: Global Look Press

В 2019-м на Открытом чемпионате Австралии Уильямс выступила в ярком бирюзовом костюме и колготках в сеточку.

Фото: Global Look Press

На Australian Open-2021 американская теннисистка удивила болельщиков интересным костюмом. Она выступила в черном обтягивающем комбинезоне с геометрическим принтом и только одной штаниной.

Фото: Elsa / Getty Images

На последнем турнире в карьере, US Open-2022, Уильямс продумала образ до мельчайших деталей. На юбке специально сделали шесть слоев ткани — в честь шести побед Уильямс на US Open в одиночном разряде. Также кроссовки американки были украшены четырьмя сотнями бриллиантов.