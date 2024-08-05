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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол

Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады Марокко — Испания и забил гол
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Фанат сборной Марокко прорвался на поле в компенсированное время и перехватил мяч у вратаря испанцев. Сборная Марокко уступила со счетом 1:2
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Болельщик в форме сборной Марокко прорвался на поле в полуфинальном матче Олимпиады с командой Испании.

Игра прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

На шестой компенсированной минуте, когда вратарь испанцев Арнау Тенас хотел выполнить удар из штрафной, на поле выскочил болельщик, перехватил мяч и забил гол в ворота испанцев. За болельщиком бежали пять стюардов. Гол засчитан не был.

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Анна Сатдинова
Футбол Олимпиада-2024 сборная Испании по футболу
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