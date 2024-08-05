Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады Марокко — Испания и забил гол

Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол

Фанат сборной Марокко прорвался на поле в компенсированное время и перехватил мяч у вратаря испанцев. Сборная Марокко уступила со счетом 1:2

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Болельщик в форме сборной Марокко прорвался на поле в полуфинальном матче Олимпиады с командой Испании.

Игра прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

На шестой компенсированной минуте, когда вратарь испанцев Арнау Тенас хотел выполнить удар из штрафной, на поле выскочил болельщик, перехватил мяч и забил гол в ворота испанцев. За болельщиком бежали пять стюардов. Гол засчитан не был.

Испанцы в финале сыграют с победителем матча Франция — Египет.

В начале встречи в матче заменили судью Ильгиза Танташева, который травмировал ногу в столкновении с игроком сборной Испании.