Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол
Болельщик в форме сборной Марокко прорвался на поле в полуфинальном матче Олимпиады с командой Испании.
Игра прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
На шестой компенсированной минуте, когда вратарь испанцев Арнау Тенас хотел выполнить удар из штрафной, на поле выскочил болельщик, перехватил мяч и забил гол в ворота испанцев. За болельщиком бежали пять стюардов. Гол засчитан не был.
Испанцы в финале сыграют с победителем матча Франция — Египет.
В начале встречи в матче заменили судью Ильгиза Танташева, который травмировал ногу в столкновении с игроком сборной Испании.
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