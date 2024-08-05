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Перед матчем «Спартака» вместо гимна России включили We Are the Champions

Перед матчем «Спартака» в РПЛ вместо гимна России включили We Are the Champions
«Спартак» в первом домашнем матче сезона принимает «Крылья Советов». Гимн России на матче исполнил Артур Беркут, но фонограмму включили с третьей попытки — после песни Queen и гимна «Спартака»

Перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов» в третьем туре РПЛ гимн России включили на домашней арене «красно-белых» только с третьей попытки.

Сначала на стадионе в Тушино зазвучала песня We Are the Champions группы Queen, но ее сразу выключили. Потом включили гимн «Спартака» и только после него — российский гимн.

Гимн России исполнил бывший солист «Арии» Артур Беркут.

Символический первый удар по мячу нанес бывший тренер «Спартака» Олег Романцев.

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Это первый матч «Спартака» на домашней арене в новом сезоне. Ранее на выезде команда Деяна Станковича проиграла «Оренбургу» (0:2) и победила «Химки» (3:1).

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Крылья Советов
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