Перед матчем «Спартака» вместо гимна России включили We Are the Champions
Перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов» в третьем туре РПЛ гимн России включили на домашней арене «красно-белых» только с третьей попытки.
Сначала на стадионе в Тушино зазвучала песня We Are the Champions группы Queen, но ее сразу выключили. Потом включили гимн «Спартака» и только после него — российский гимн.
Гимн России исполнил бывший солист «Арии» Артур Беркут.
Символический первый удар по мячу нанес бывший тренер «Спартака» Олег Романцев.
Это первый матч «Спартака» на домашней арене в новом сезоне. Ранее на выезде команда Деяна Станковича проиграла «Оренбургу» (0:2) и победила «Химки» (3:1).
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