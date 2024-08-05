На Олимпиаде флаг сборной Тайваня повесили под китайским
На церемонии награждения призеров Олимпиады в упражнениях на перекладине, где бронзу разделили гимнасты из Китая и Тайваня, организаторы повесили флаг сборной Тайваня под китайским из-за нехватки места. Cогласно протоколу, флаги должны были быть подняты на одном уровне.
Чемпионом Игр в этом виде стал японец Синносукэ Ока, второе место занял колумбиец Анхель Барахас, третье — китаец Чжан Бохэн и Тан Чиа-Хунг (Тайвань).
На Играх спортсмены из Тайваня выступают не под национальным флагом, а под специально разработанным олимпийским флагом, который содержит олимпийские кольца и национальную эмблему республики.
Всего на счету тайваньских спортсменов в Париже одно золото и три бронзы.
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