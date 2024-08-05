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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде флаг сборной Тайваня повесили под китайским

На Олимпиаде флаг сборной Тайваня повесили под флагом Китая из-за нехватки места
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Бронзу у гимнастов на перекладине разделили спортсмены из Китая и Тайваня, но организаторы не смогли разместить оба флага на одном уровне на церемонии награждения
Чжан Бохэн и&nbsp;Тан Чиа-Хунг &nbsp;
Чжан Бохэн и Тан Чиа-Хунг   (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

На церемонии награждения призеров Олимпиады в упражнениях на перекладине, где бронзу разделили гимнасты из Китая и Тайваня, организаторы повесили флаг сборной Тайваня под китайским из-за нехватки места. Cогласно протоколу, флаги должны были быть подняты на одном уровне.

Фото: Henri Szwarc / Starface / Global Look Press
Фото: Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

Чемпионом Игр в этом виде стал японец Синносукэ Ока, второе место занял колумбиец Анхель Барахас, третье — китаец Чжан Бохэн и Тан Чиа-Хунг (Тайвань).

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На Играх спортсмены из Тайваня выступают не под национальным флагом, а под специально разработанным олимпийским флагом, который содержит олимпийские кольца и национальную эмблему республики.

Всего на счету тайваньских спортсменов в Париже одно золото и три бронзы.

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Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Олимпиада-2024 Тайвань Китай
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