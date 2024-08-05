Скалолазка из Польши дважды за день побила свой же мировой рекорд
Польская спортсменка Александра Мирослав два раза подряд установила новый мировой рекорд скорости в спортивном скалолазании. В квалификации она прошла трассу В за 6,21 с и трассу А за 6,06 с, сообщает Le Parisien.
Перед стартом Олимпийских игр в Париже мировой рекорд в этой дисциплине составлял 6,24 с и тоже принадлежал Мирослав. Она установила его в сентябре 2023 года. На Олимпиаде в Токио спортсменка преодолела дистанцию за 6,84 с, но в квалификации по сумме трех видов многоборья заняла седьмое место и четвертое — в финале.
Квалификационные старты в женском спортивном скалолазании в лазании на скорость состоялись 5 августа в Сен-Дени. Дважды подряд за две минуты 30-летняя Мирослав улучшила свой результат. Она является рекордсменкой с 2021 года.
В Париже разыгрываются отдельные комплекты наград среди мужчин и женщин в скорости и в двоеборье (боулдеринг — лазание коротких трасс высотой не больше 5–6 метров — и лазание на трудность).
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