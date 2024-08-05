Бразильянка обошла Байлз в вольных упражнениях на Олимпиаде
Гимнастка Ребека Андраде стала первой бразильянкой, победившей на Олимпиаде в вольных упражнениях.
В понедельник Андраде получила за свое выступление 14,166 балла. На счету 25-летней Андраде теперь шесть олимпийских наград (два золота, три серебра и бронза) — она стала самым титулованным бразильским олимпийцем в истории.
Серебро взяла американка Симона Байлз (14,133), которая завоевала уже 11-ю олимпийскую награду в карьере.
Бронза у другой американки Джордан Чайлз (13,766), которая взяла первую индивидуальную награду на Играх.
Семикратная олимпийская чемпионка Байлз ранее показала лучший результат в квалификации вольных упражнений (14,600).
В понедельник Байлз стала пятой на бревне, впервые после выхода в финал не завоевав медаль в Париже.
Сборная США выиграла медальный зачет в спортивной гимнастике на Играх в Париже — три золота, одно серебро и шесть бронзовых наград. На втором месте сборная Японии (3-0-1), на третьем — Китай (2-5-2).
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