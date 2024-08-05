Бразильянка Андраде обошла Байлз в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже

Бразильянка обошла Байлз в вольных упражнениях на Олимпиаде

Ребека Андраде опередила Симону Байлз на 0,033 балла и стала самым титулованным бразильским олимпийцем в истории

Симона Байлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Гимнастка Ребека Андраде стала первой бразильянкой, победившей на Олимпиаде в вольных упражнениях.

В понедельник Андраде получила за свое выступление 14,166 балла. На счету 25-летней Андраде теперь шесть олимпийских наград (два золота, три серебра и бронза) — она стала самым титулованным бразильским олимпийцем в истории.

Серебро взяла американка Симона Байлз (14,133), которая завоевала уже 11-ю олимпийскую награду в карьере.

Бронза у другой американки Джордан Чайлз (13,766), которая взяла первую индивидуальную награду на Играх.

Семикратная олимпийская чемпионка Байлз ранее показала лучший результат в квалификации вольных упражнений (14,600).

В понедельник Байлз стала пятой на бревне, впервые после выхода в финал не завоевав медаль в Париже.

Сборная США выиграла медальный зачет в спортивной гимнастике на Играх в Париже — три золота, одно серебро и шесть бронзовых наград. На втором месте сборная Японии (3-0-1), на третьем — Китай (2-5-2).