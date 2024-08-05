Байлз упустила шанс повторить рекорд Латыниной по золоту на Олимпиаде

Байлз стала пятой в упражнениях на бревне, впервые провалив финал в Париже

Байлз не удержалась на бревне во время выступления и получила от судей только 13,100 балла. Чемпионкой в этом виде стала итальянка Д'Амато

Симона Байлз (Фото: Naomi Baker / Getty Image)

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заняла пятое место в упражнениях на бревне, впервые на Играх в Париже неудачно выступив в финале.

Во время выступления американка не удержалась на бревне после одного из элементов и получила за свое выступление 13,100 балла. Столько же набрала другая американка Суниса Ли, которая также упала с бревна.

Чемпионкой на бревне стала итальянка Аличе Д'Амато (14,366), серебро у китаянки Чжоу Яцинь (14,100), бронза у итальянки Манилы Эспозито (14,000).

Байлз дважды становилась бронзовым призером на бревне на Олимпиадах 2016 и 2020 годов.

На Играх в Париже 27-летняя Байлз выиграла золото в командном и индивидуальном многоборье и опорном прыжке, а в финал на брусьях пробиться не смогла.

Позднее в понедельник Байлз выступит еще в финале вольных упражнениях, но уже не сможет повторить рекорд Ларисы Латыниной по числу золотых медалей на Олимпиадах (9). Ранее в Париже с Латыниной сравнялась американская пловчиха Кэти Ледеки.