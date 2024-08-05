Байлз упустила шанс повторить рекорд Латыниной по золоту на Олимпиаде
Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заняла пятое место в упражнениях на бревне, впервые на Играх в Париже неудачно выступив в финале.
Во время выступления американка не удержалась на бревне после одного из элементов и получила за свое выступление 13,100 балла. Столько же набрала другая американка Суниса Ли, которая также упала с бревна.
Чемпионкой на бревне стала итальянка Аличе Д'Амато (14,366), серебро у китаянки Чжоу Яцинь (14,100), бронза у итальянки Манилы Эспозито (14,000).
Байлз дважды становилась бронзовым призером на бревне на Олимпиадах 2016 и 2020 годов.
На Играх в Париже 27-летняя Байлз выиграла золото в командном и индивидуальном многоборье и опорном прыжке, а в финал на брусьях пробиться не смогла.
Позднее в понедельник Байлз выступит еще в финале вольных упражнениях, но уже не сможет повторить рекорд Ларисы Латыниной по числу золотых медалей на Олимпиадах (9). Ранее в Париже с Латыниной сравнялась американская пловчиха Кэти Ледеки.
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