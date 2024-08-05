Паралимпийский комитет России заявил 92 спортсменов на Игры в Париже

Паралимпийский комитет России подал заявки на 92 спортсменов на Игры в Париже

Половина заявленных спортсменов уже становились победителями или призерами Олимпиад. Среди 92 спортсменов — 48 легкоатлетов и 35 пловцов, а также представители настольного тенниса, триатлона и тхэквондо

Заявки на участие в Паралимпиаде в Париже поданы на 92 российских спортсменов в 163 видах программы, сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Среди заявленных спортсменов 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять пингпонгистов, два триатлониста и два тхэквондиста. 46 из них — чемпионы и призеры Паралимпиад.

В марте Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн IPC.

В ПКР эти условия называли дискриминационными. В апреле в ПКР говорили, что планируют отправить в Париж 108 спортсменов.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.