Украинский гимнаст выиграл серебро Олимпиады на параллельных брусьях

20-летний украинец получил за свое выступление 15,500 балла, уступив только китайцу Цзоу Цзинъюаню. Это первая медаль украинских гимнастов в Париже

Илья Ковтун (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в упражнениях на параллельных брусьях.

За свое выступление 20-летний украинец получил 15,500 балла.

Чемпионом в этой дисциплине стал китаец Цзоу Цзинъюань (16,200).

Бронза у японца Синносукэ Оки (15,300).

Еще один украинец Олег Верняев занял восьмое место (13,300).

Это первая медаль Игр в Париже для украинских гимнастов.

Всего на счету украинской сборной в Париже семь наград — два золота, два серебра и три бронзы.

Ковтун — двукратный призер чемпионатов мира в многоборье, четырехкратный чемпион Европы.

Российские гимнасты отказались участвовать в парижской Олимпиаде.

