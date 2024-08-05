Украинский гимнаст выиграл серебро Олимпиады на параллельных брусьях
Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в упражнениях на параллельных брусьях.
За свое выступление 20-летний украинец получил 15,500 балла.
Чемпионом в этой дисциплине стал китаец Цзоу Цзинъюань (16,200).
Бронза у японца Синносукэ Оки (15,300).
Еще один украинец Олег Верняев занял восьмое место (13,300).
Это первая медаль Игр в Париже для украинских гимнастов.
Всего на счету украинской сборной в Париже семь наград — два золота, два серебра и три бронзы.
Ковтун — двукратный призер чемпионатов мира в многоборье, четырехкратный чемпион Европы.
Российские гимнасты отказались участвовать в парижской Олимпиаде.
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