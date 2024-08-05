Кипрская легкоатлетка Куличенко пообещала не скрывать российские корни
Участница Олимпиады в Париже 22-летняя прыгунья в высоту Елена Куличенко рассказала, что хоть и выступает за Кипр, никогда не забывает о российском происхождении. Слова спортсменки передает Sport24.
Куличенко родилась в Одинцово Московской области. В 2019 году получила с семьей гражданство Кипра и спустя два года смогла выступать за островное государство.
«Я представляю Кипр, но я из России. Не собираюсь это скрывать, это очевидно. Я ценю все, что Кипр делает для меня, и невероятно благодарна ему. Все это — часть меня. Обе страны в моем сердце и душе», — заявила Елена Куличенко.
В 2023 году легкоатлетка одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате Европы до 23 лет. Является серебряным призером Всемирных студенческих игр — 2023.
В Париже Куличенко с третьей попытки преодолела отметку 1,95 м и заняла седьмое место. Олимпийское золото завоевала легкоатлетка Ярослава Могучих из Украины. С первой попытки спортсменка показала результат 2,00 м.
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