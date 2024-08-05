Кипрская легкоатлетка Куличенко пообещала не скрывать российские корни

Легкоатлетка Елена Куличенко на Олимпийских играх выступала за Кипр, но Россию она называет частью своей души

Елена Куличенко после своего выступления на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Участница Олимпиады в Париже 22-летняя прыгунья в высоту Елена Куличенко рассказала, что хоть и выступает за Кипр, никогда не забывает о российском происхождении. Слова спортсменки передает Sport24.

Куличенко родилась в Одинцово Московской области. В 2019 году получила с семьей гражданство Кипра и спустя два года смогла выступать за островное государство.

«Я представляю Кипр, но я из России. Не собираюсь это скрывать, это очевидно. Я ценю все, что Кипр делает для меня, и невероятно благодарна ему. Все это — часть меня. Обе страны в моем сердце и душе», — заявила Елена Куличенко.

В 2023 году легкоатлетка одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате Европы до 23 лет. Является серебряным призером Всемирных студенческих игр — 2023.

В Париже Куличенко с третьей попытки преодолела отметку 1,95 м и заняла седьмое место. Олимпийское золото завоевала легкоатлетка Ярослава Могучих из Украины. С первой попытки спортсменка показала результат 2,00 м.