Умер бывший тренер баскетбольного ЦСКА Михаил Степанов

Степанову было 82 года. С ЦСКА он выиграл два чемпионата СССР, еще пять чемпионств завоевал в качестве администратора команды

Михаил Степанов (Фото: ПБК ЦСКА)

Ветеран баскетбольного ЦСКА Михаил Степанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Степанов пришел в ЦСКА в 1968 году, заняв должность администратора команды. За шесть лет с армейцами он стал пятикратным чемпионом СССР (1968–1974), двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1969, 1971).

После этого Степанов перешел в президиум Федерации баскетбола СССР. В 1982 году он вернулся в ЦСКА в качестве тренера мужской и женской команд, добавив к своим титулам еще два чемпионства СССР (1983, 1984).

Степанов также много лет работал баскетбольным арбитром, был председателем Всесоюзной коллегии судей, в 2013 году получил звание почетного судьи FIBA.