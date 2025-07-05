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Спорт ,  
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Умер бывший тренер баскетбольного ЦСКА Михаил Степанов

Степанову было 82 года. С ЦСКА он выиграл два чемпионата СССР, еще пять чемпионств завоевал в качестве администратора команды
Михаил Степанов
Михаил Степанов (Фото: ПБК ЦСКА)

Ветеран баскетбольного ЦСКА Михаил Степанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Степанов пришел в ЦСКА в 1968 году, заняв должность администратора команды. За шесть лет с армейцами он стал пятикратным чемпионом СССР (1968–1974), двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1969, 1971).

После этого Степанов перешел в президиум Федерации баскетбола СССР. В 1982 году он вернулся в ЦСКА в качестве тренера мужской и женской команд, добавив к своим титулам еще два чемпионства СССР (1983, 1984).

Степанов также много лет работал баскетбольным арбитром, был председателем Всесоюзной коллегии судей, в 2013 году получил звание почетного судьи FIBA.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол ПБК ЦСКА
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