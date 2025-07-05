Действующая чемпионка Уимблдона проиграла в третьем круге

Крейчикова не смогла защитить титул на Уимблдоне, уступив Наварро

Чешка Барбора Крейчикова уступила американке Эмме Наварро, которая теперь за выход в 1/4 финала поспорит с россиянкой Миррой Андреевой

Барбора Крейчикова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Действующая чемпионка Уимблдона, 17-я сеяная, не смогла защитить титул, уступив в третьем круге американке Эмме Наварро, 10-й ракетке мира, со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Следующей соперницей 24-летней Наварро станет россиянка Мирра Андреева.

В прошлом году Наварро дошла на Уимблдоне до четвертьфинала.

У Андреевой и Наварро одна очная встреча, в 2024 году в Цинциннати победила россиянка.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.