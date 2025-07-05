Действующая чемпионка Уимблдона проиграла в третьем круге
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
Действующая чемпионка Уимблдона, 17-я сеяная, не смогла защитить титул, уступив в третьем круге американке Эмме Наварро, 10-й ракетке мира, со счетом 6:2, 3:6, 4:6.
Следующей соперницей 24-летней Наварро станет россиянка Мирра Андреева.
В прошлом году Наварро дошла на Уимблдоне до четвертьфинала.
У Андреевой и Наварро одна очная встреча, в 2024 году в Цинциннати победила россиянка.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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