Моуринью вручил Ферстаппену награду за поул на Гран-при Великобритании

Знаменитый футбольный тренер посетил квалификацию Гран-при Великобритании чемпионата «Формулы-1»

Фото: Х / F1

Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет турецкий «Фенербахче», вручил пилоту Red Bull Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Великобритании.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» завоевал поул, опередив пилотов McLaren — австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса.

Ферстаппен получил из рук Моуринью приз, который выполнен в виде покрышки «Пирелли».

Гонка Гран-при Великобритании пройдет 6 июля, начало в 17:00 мск.

Ферстаппен завоевал четвертый в сезоне и 44-й в карьере поул. Он занимает третье место в общем зачете нынешнего сезона.