Моуринью вручил Ферстаппену награду за поул на Гран-при Великобритании
Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет турецкий «Фенербахче», вручил пилоту Red Bull Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Великобритании.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» завоевал поул, опередив пилотов McLaren — австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса.
Ферстаппен получил из рук Моуринью приз, который выполнен в виде покрышки «Пирелли».
Гонка Гран-при Великобритании пройдет 6 июля, начало в 17:00 мск.
Ферстаппен завоевал четвертый в сезоне и 44-й в карьере поул. Он занимает третье место в общем зачете нынешнего сезона.
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