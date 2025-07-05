Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Вторым стал лидер сезона Оскар Пиастри, третьим — Ландо Норрис

Макс Ферстаппен (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

27-летний победитель четырех последних сезонов «Формулы-1» завоевал четвертый в сезоне и 44-й в карьере поул.

Второй результат показал австралиец Оскар Пиастри из McLaren, третий — его партнер по команде британец Ландо Норрис.

В общем зачете Пиастри занимает первое место, набрав 216 очков. На втором месте Норрис (201), на третьем — Ферстаппен (155).

Гонка Гран-при Великобритании пройдет 6 июля, начало в 17:00 мск.