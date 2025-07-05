Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
27-летний победитель четырех последних сезонов «Формулы-1» завоевал четвертый в сезоне и 44-й в карьере поул.
Второй результат показал австралиец Оскар Пиастри из McLaren, третий — его партнер по команде британец Ландо Норрис.
В общем зачете Пиастри занимает первое место, набрав 216 очков. На втором месте Норрис (201), на третьем — Ферстаппен (155).
Гонка Гран-при Великобритании пройдет 6 июля, начало в 17:00 мск.
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