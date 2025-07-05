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Спорт ,  
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Чемпион КХЛ назвал нового главного тренера

Боб Хартли возглавил ярославский «Локомотив»
Ярославский клуб возглавил канадец Боб Хартли, который выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом» и Кубок Стэнли с «Колорадо»
Боб Хартли
Боб Хартли (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Канадец Боб Хартли стал новым главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

В прошлом сезоне «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер команды Игорь Никитин после этого ушел в московский ЦСКА.

Подробности контракта с 64-летним Хартли не уточняются.

В КХЛ Хартли руководил «Авангардом в 2018–2022 годах. В 2019 году он дошел с омской командой до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА, а через два года выиграл главный трофей КХЛ.

В 2001 году Хартли приводил «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли.

После ухода из «Авангарда» Хартли тренерской деятельностью не занимался.

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Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль Боб Хартли
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