Чемпион КХЛ назвал нового главного тренера
Канадец Боб Хартли стал новым главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
В прошлом сезоне «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер команды Игорь Никитин после этого ушел в московский ЦСКА.
Подробности контракта с 64-летним Хартли не уточняются.
В КХЛ Хартли руководил «Авангардом в 2018–2022 годах. В 2019 году он дошел с омской командой до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА, а через два года выиграл главный трофей КХЛ.
В 2001 году Хартли приводил «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли.
После ухода из «Авангарда» Хартли тренерской деятельностью не занимался.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов