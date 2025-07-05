Чемпион КХЛ назвал нового главного тренера

Ярославский клуб возглавил канадец Боб Хартли, который выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом» и Кубок Стэнли с «Колорадо»

Боб Хартли (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Канадец Боб Хартли стал новым главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

В прошлом сезоне «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер команды Игорь Никитин после этого ушел в московский ЦСКА.

Подробности контракта с 64-летним Хартли не уточняются.

В КХЛ Хартли руководил «Авангардом в 2018–2022 годах. В 2019 году он дошел с омской командой до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА, а через два года выиграл главный трофей КХЛ.

В 2001 году Хартли приводил «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли.

После ухода из «Авангарда» Хартли тренерской деятельностью не занимался.