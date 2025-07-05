Мирра Андреева разгромила американку и вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка легко победила Хейли Баптист со счетом 6:1, 6:3

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 18-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила американку Хейли Баптист, 55-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Андреевой станет чешка Барбора Крейчикова (16-й номер рейтинга WTA) или американка Эмма Наварро (10).

Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В прошлом году на Уимблдоне россиянка проиграла в первом круге, в 2023-м дошла до 1/8 финала.

Андреева — четвертая теннисистка в ХХI веке, вышедшая в 1/8 финала трех первых в сезоне турниров «Большого шлема» до того, как ей исполнилось 19 лет. Ранее это удавалось Ким Клейстерс (2001), Марии Шараповой (2005) и Николь Вайдишовой (2006 и 2007).

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.