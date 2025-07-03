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Спорт ,  
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«Невосполнимая потеря». Чем запомнился погибший футболист «Ливерпуля»

Леброн Джеймс отреагировал на гибель Жоты фразой из гимна «Ливерпуля»
Диогу Жота погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Андре. Чем запомнилась карьера португальского футболиста — в материале «РБК Спорта»
Диогу Жота
Диогу Жота (Фото: Global Look Press)

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Андре, который выступал за португальский «Пенафиел».

По информации Marca, инцидент произошел в испанской провинции Самора минувшей ночью. Автомобиль, в котором находились братья, съехал с трассы, перевернулся и загорелся. Жота и его брат обгорели настолько, что опознать их сразу не удалось. Кому принадлежала машина, стало ясно только после проверки номеров.

Чем запомнилась карьера

Жота является воспитанником португальских клубов «Гондомар» и «Пасуш де Феррейра». В ноябре 2014 года в матче Кубка Португалии против «Атлетико Регуэнше» вингер в возрасте 17 лет дебютировал за «Пасуш де Феррейра».

В своем дебютном сезоне он провел 12 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя передачами. Во втором сезоне он провел 31 матч в чемпионате и забил 12 мячей, став вторым бомбардиром команды.

Диогу Жота
Диогу Жота
(Фото: Global Look Press)

Летом 2016 года Жота в 19 лет перешел в испанский «Атлетико Мадрид», подписав контракт на пять лет. Однако за мадридскую команду он не провел ни одной игры. Португалец был отдан в аренду в «Порту» для получения игровой практики. Он провел один сезон в португальском клубе, забив девять мячей во всех турнирах, в том числе в матче Лиги чемпионов против английского «Лестер Сити».

Диогу Жота
Диогу Жота
(Фото: Global Look Press)

Летом 2017 года Жота на правах аренды перешел в английский «Вулверхэмптон Уондерерс», который выступал в Чемпионшипе. Вингер по итогам сезона отметился 17 голами в лиге.

Диогу Жота
Диогу Жота
(Фото: Global Look Press)

«Вулверхэмптон» после сезона 2017/18 поднялся в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Летом 2018 года клуб выкупил трансфер футболиста за £12,5 млн.

Диогу Жота
Диогу Жота
(Фото: Global Look Press)

В марте 2019 года был впервые вызван в основную сборную Португалии на матчи квалификации к Евро-2020 против сборных Украины и Сербии. Несмотря на то что Жота ни разу не вышел на поле, вместе с командой в июне он стал чемпионом Лиги наций УЕФА.

Диогу Жота
Диогу Жота
(Фото: Global Look Press)

В сентябре 2020 года подписал контракт с «Ливерпулем». Английский клуб приобрел футболиста за £41 млн плюс бонусы в размере £4 млн.

Диогу Жота
Диогу Жота

В ноябре 2020 года в матче групповой стадии Лиги чемпионов Жота сделал хет-трик в ворота «Аталанты» (5:0). Жота стал третьим в истории португальцем после Криштиану Роналду и Руя Педру, которому удалось забить три мяча в одном матче Лиги чемпионов.

В сезоне 2021/22 он стал обладателем Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги. В августе 2022 года Жота продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2027 года.

Диогу Жота
Диогу Жота
(Фото: Global Look Press)

В сезоне 2024/25 португалец вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии. Всего за ливерпульскую команду Жота провел 182 игры, в которых отметился 65 голами и 26 голевыми передачами.

В конце июня Жота женился на Руте Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У пары трое детей. 

Реакция на гибель Жоты

Диогу Жота и Криштиану Роналду
Диогу Жота и Криштиану Роналду
(Фото: Global Look Press)

Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии

«Это лишено всякого смысла. Мы только что были вместе в сборной, а ты только что женился... Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю свои соболезнования и желаю им сил. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Нам будет не хватать вас», — написал Роналду на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Марселу Ребелу, президент Португалии

«Для национальной футбольной команды Жота также продемонстрировал высокий профессионализм и преданность делу, внесенную в поколение, которое вывело португальский футбол на самый высокий уровень. Мои искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам в связи с утратой, которая опечалила весь португальский народ», — сообщил Ребелу на сайте президентства.

Педро Поэнса, президент Федерации футбола Португалии (FPF)

«Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, но и выдающимся человеком, уважаемым всеми товарищами по команде и соперниками, излучавшим заразительную радость и имевшим авторитет во всем сообществе. От своего имени и от имени Федерации футбола Португалии выражаю глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре, а также «Ливерпулю» и «Пенафиэлу» — клубам, за которые играли эти футболисты», — говорится в заявлении.

Поэнса отметил, что Португальская федерация футбола уже попросила УЕФА о минуте молчания перед матчем сборной Португалии против Испании на чемпионате Европы среди женщин. «Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре — невосполнимая потеря для португальского футбола, и мы будем делать все возможное, чтобы каждый день чтить их наследие», — отметил он.

Луиш Монтенегру, премьер-министр Португалии

«Новость о смерти прославившего Португалию спортсмена Диогу Жоты и его брата неожиданна и трагична. Выражаю глубочайшие соболезнования их семье. Печальный день для футбола, для национального и международного спорта», — написал Монтенегру на своей странице в Х.

Кир Стармер, премьер‑министр Великобритании

«Это ужасная новость. Я уверен, что говорю за всех, заявляя, что наши мысли обращены к его семье и друзьям. Есть миллионы болельщиков «Ливерпуля», футбольные фанаты, а также те, кто не является болельщиками, они тоже будут шокированы этой новостью. Это ужасно, и очень важно, чтобы мы помнили о том, насколько тяжелым будет этот период для его друзей и семьи», — цитирует Стармера Би‑би‑си.

Диогу Жота
Диогу Жота
(Фото: Global Look Press)

Арне Слот, главный тренер «Ливерпуля»

«Душераздирающая новость. Покойся с миром, Диогу», — говорится в публикации нидерландского специалиста.

Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион НБА

«Мои молитвы в это время — за его близких! Пусть вас всех направят и защитят! YNWA (You’ll Never Walk Alone. — РБК), Жота!» — написал Джеймс на своей странице в Х.

YNWA (You’ll Never Walk Alone) является гимном «Ливерпуля», который болельщики исполняют перед началом каждого домашнего матча команды. Песня написана американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году.

Жозе Моуринью, португальский тренер

«Потеря Диогу Жоты и его брата Андре Силвы — это великая трагедия и огромная несправедливость для такого молодого парня, у которого впереди такая длинная жизнь. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования всей его семье и друзьям», — сказал тренер на своей странице в Х.

Пепе, бывший защитник сборной Португалии

«С большой грустью я получил известие о кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Преждевременная и болезненная утрата, которая делает нас всех беднее — как коллег, как друзей и как любителей футбола. В этот момент глубокой скорби я выражаю самые искренние соболезнования их семье, друзьям и всем, кто их любил. Пусть они найдут силы в любви и воспоминаниях, которые они оставили после себя. Пусть они покоятся с миром», — написал Пепе на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Болельщики отдают дань уважения Жоте на&nbsp;&laquo;Энфилде&raquo;
Болельщики отдают дань уважения Жоте на «Энфилде»
(Фото: thisisanfield / x)

Болельщики отдают дань уважения Жоте на &laquo;Энфилде&raquo;
Болельщики отдают дань уважения Жоте на «Энфилде»
(Фото: thisisanfield / x)

Соболезнования выразили все клубы, в которых выступал португальский футболист. В «Ливерпуле» отметили, что одноклубники и сотрудники клуба «пытаются смириться с невообразимой потерей». В АПЛ заявили, что все в лиге «потрясены и опустошены известием о трагической кончине» Жоты и его брата Андре.

Помимо клубов, в которых выступал Жота, соболезнования с кончиной выразил «Манчестер Сити». «Все в «Манчестер Сити» потрясены и опечалены, узнав о разрушительной новости о кончине Диогу Жоты. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям, а также всем в футбольном клубе «Ливерпуль» в это трудное время», — говорится в сообщении клуба.

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