Четвертая ракетка России выбила Касаткину с Уимблдона

Людмила Самсонова обыграла в третьем круге представляющую Австралию Дарью Касаткину со счетом 6:2, 6:3

Людмила Самсонова (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 26-летняя Самсонова, посеянная на турнире под 19-м номером, победила представляющую Австралию Дарью Касаткину, 18-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Джессика Бузас Манейро (Испания, 62-й номер рейтинга WTA) — Даяна Ястремская (Украина, 42).

Самсонова занимает 19-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Касаткина, бывшая первая ракетка России, в конце марта получила ВНЖ и стала выступать за Австралию.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.