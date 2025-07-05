Четвертая ракетка России выбила Касаткину с Уимблдона
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 26-летняя Самсонова, посеянная на турнире под 19-м номером, победила представляющую Австралию Дарью Касаткину, 18-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Джессика Бузас Манейро (Испания, 62-й номер рейтинга WTA) — Даяна Ястремская (Украина, 42).
Самсонова занимает 19-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Касаткина, бывшая первая ракетка России, в конце марта получила ВНЖ и стала выступать за Австралию.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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