Рекордсмен СКА Кетов вошел в тренерский штаб Ларионова

Также новому главному тренеру СКА будет помогать Владимир Филатов, который ранее работал с Ларионовым в нижегородском «Торпедо»

Евгений Кетов (Фото: ХК СКА)

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира Евгений Кетов вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА. Об этом сообщили пресс-служба петербургского клуба.

Кетову 39 лет. Рекордсмен СКА по количеству проведенных матчей завершил карьеру в 2023 года, после чего работал в тренерском штабе Романа Ротенберга в СКА.

Ларионов 2 июня сменил на посту главного тренера СКА Ротенберга, Кетов в итоге остался в команде.

В субботу также стало известно, что в тренерский штаб СКА вошел Владимир Филатов, который ранее работал с Ларионовым в нижегородском «Торпедо».

Новый сезон чемпионата «Фонбет» — КХЛ стартует 5 сентября.