Рекордсмен СКА Кетов вошел в тренерский штаб Ларионова
Двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира Евгений Кетов вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА. Об этом сообщили пресс-служба петербургского клуба.
Кетову 39 лет. Рекордсмен СКА по количеству проведенных матчей завершил карьеру в 2023 года, после чего работал в тренерском штабе Романа Ротенберга в СКА.
Ларионов 2 июня сменил на посту главного тренера СКА Ротенберга, Кетов в итоге остался в команде.
В субботу также стало известно, что в тренерский штаб СКА вошел Владимир Филатов, который ранее работал с Ларионовым в нижегородском «Торпедо».
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