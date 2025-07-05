Английский клуб купил защитника сборной Украины за €2 млн
Защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел в «Сток Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
25-летний футболист подписал трехлетний контракт.
Как сообщает Transfermarkt, «Сток Сити» заплатил «Плимут Аргайл», который по итогам прошлого сезона вылетел из Чемпионшипа, €2 млн за переход Таловерова.
«Сток Сити» в прошлом сезоне занял 18-е место в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе в Англии).
«Плимут» в январе купил украинца у австрийского ЛАСКа за рекордные для команды €2 млн. Таловеров провел за английский клуб 13 матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.
Ранее футболист выступал за чешские клубы «Динамо» (Ческе-Будеёвице), «Спарта» (Прага) и «Слован» (Либерец). В составе сборной Украины Таловеров провел восемь матчей, в том числе играл на Евро-2024.
Защитник родился в Нальчике в семье советского и украинского футболиста Вадима Таловерова (играл в том числе за «Крылья Советов», «Уралмаш», донецкие «Шахтер» и «Металлист», нальчикский «Спартак»).
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