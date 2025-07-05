Английский клуб купил защитника сборной Украины за €2 млн

Максим Таловеров перешел в «Сток Сити» из «Плимута»

Максим Таловеров (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел в «Сток Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

25-летний футболист подписал трехлетний контракт.

Как сообщает Transfermarkt, «Сток Сити» заплатил «Плимут Аргайл», который по итогам прошлого сезона вылетел из Чемпионшипа, €2 млн за переход Таловерова.

«Сток Сити» в прошлом сезоне занял 18-е место в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе в Англии).

«Плимут» в январе купил украинца у австрийского ЛАСКа за рекордные для команды €2 млн. Таловеров провел за английский клуб 13 матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Ранее футболист выступал за чешские клубы «Динамо» (Ческе-Будеёвице), «Спарта» (Прага) и «Слован» (Либерец). В составе сборной Украины Таловеров провел восемь матчей, в том числе играл на Евро-2024.

Защитник родился в Нальчике в семье советского и украинского футболиста Вадима Таловерова (играл в том числе за «Крылья Советов», «Уралмаш», донецкие «Шахтер» и «Металлист», нальчикский «Спартак»).