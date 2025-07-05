Участник драки со Смоловым рассказал о причинах конфликта
Андрей Попелуха, участник драки с футболистом Федором Смоловым в Москве, рассказал РЕН ТВ о причинах конфликта.
Видео с камер наблюдения ресторана «Кофемании» на Большой Никитской появилось 5 июля в соцсетях. В ролике 35-летний футболист подошел с двум сидевшим за столом посетителями, у них произошла словесная перепалка, после чего Смолов поочередно ударил их по лицу и отошел.
По словам Попелухи, драка началась после предложения футболиста оплатить им счет. «Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — рассказал Попелуха.
Он добавил, что извинения от Смолова были переданы через адвоката футболиста.
Попелуха не подтвердил информацию о вымогании денег у футболиста, подчеркнув, что не знает, просили ли у Смолова деньги за видео.
Смолов в прошедшем сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб в связи с завершением срока контракта.
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