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Спорт ,  
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Отец Смолова фразой «были причины» отреагировал на драку футболиста

Отец Смолова — о драке футболиста в «Кофемании»: значит, были причины
Михаил Смолов заявил, что его сын взрослый человек и сам разберется в своих делах
Федор Смолов
Федор Смолов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Михаил Смолов, отец футболиста Федора Смолова, рассказал «Спорт-Экспрессу», что ему неизвестны подробности ситуации с дракой сына в «Кофемании» в Москве.

«Об этом узнал тоже только сегодня. Что случилось, то случилось. Значит, были причины. Он взрослый человек, разберется в своих делах», — сказал Михаил Смолов.

Отец Смолова фразой «были причины» отреагировал на драку футболиста
Video

Видео с инцидентом с камер наблюдения ресторана «Кофемания» на Большой Никитской появилось 5 июля в соцсетях. В ролике 35-летний Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителями, у них произошла словесная перепалка, после чего Смолов поочередно ударил их по лицу и отошел.

Андрей Попелуха, один из участников конфликта, рассказал, что произошло недопонимание и драка началась после предложения футболиста оплатить счет. По словам Попелухи, Смолов извинился.

Смолов, бывший футболист сборной России, в прошедшем сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб в связи с завершением срока контракта.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Федор Смолов драка Москва
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