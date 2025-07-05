Отец Смолова фразой «были причины» отреагировал на драку футболиста
Михаил Смолов, отец футболиста Федора Смолова, рассказал «Спорт-Экспрессу», что ему неизвестны подробности ситуации с дракой сына в «Кофемании» в Москве.
«Об этом узнал тоже только сегодня. Что случилось, то случилось. Значит, были причины. Он взрослый человек, разберется в своих делах», — сказал Михаил Смолов.
Видео с инцидентом с камер наблюдения ресторана «Кофемания» на Большой Никитской появилось 5 июля в соцсетях. В ролике 35-летний Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителями, у них произошла словесная перепалка, после чего Смолов поочередно ударил их по лицу и отошел.
Андрей Попелуха, один из участников конфликта, рассказал, что произошло недопонимание и драка началась после предложения футболиста оплатить счет. По словам Попелухи, Смолов извинился.
Смолов, бывший футболист сборной России, в прошедшем сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб в связи с завершением срока контракта.
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