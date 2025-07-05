«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты всю сумму по контракту игрока

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Диогу Жоты всю сумму до конца его контракта

У португальца, который погиб в ДТП, оставалось еще два года контракта с «Ливерпулем». Речь идет о сумме в £8 млн

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«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Диогу Жоты всю сумму, полагавшуюся футболисту до конца контракта с английским клубом. Об этом сообщает Record.

Жота и его брат Андре Силва, также профессиональный футболист, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

У португальца оставалось еще два года контракта. По данным Capology, зарплата Жоты составляла £4 млн в год.

Ранее «Ливерпуль» сообщил, что выведет из обращения 20-й номер, под которым играл футболист.

Жоте было 28 лет. В этом году он стал чемпионом Англии с «Ливерпулем», за который играл с 2020 года. За десять дней до смерти форвард женился на своей девушке Руте, с которой у них трое детей.

За сборную Португалии Жота провел 49 матчей и дважды выиграл с ней Лигу наций УЕФА: второй трофей португальцы взяли 8 июня, обыграв испанцев.