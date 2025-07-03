Роналду выразил соболезнования в связи с гибелью Жоты

Роналду пожелал семье погибшего Диогу Жоты сил и заявил, что все будут скучать по нему. Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии погиб в ДТП 3 июля

Диогу Жота и Криштиану Роналду (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил в Instagram (владелец сети Meta, признана в России экстремистской и запрещена) соболезнования в связи со смертью своего партнера по национальной команде Диогу Жоты.

Жота и его брат Андре Силва, также профессиональный футболист, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Жота провел 49 матчей за сборную и дважды выиграл с ней Лигу наций УЕФА — второй трофей португальцы взяли 8 июня, обыграв испанцев.

«Только недавно мы были вместе в сборной, а потом ты женился. Я выражаю соболезнования твоей семье, жене и детям и желаю им все силы в мире», — написал Роналду.

Роналду добавил, что все будут скучать по Жоте.

Жоте было 28 лет. В этом году он стал чемпионом Англии с «Ливерпулем», за который играл с 2020 года. За десять дней до смерти форвард женился на своей девушке Руте, с которой у них трое детей.