Роналду выразил соболезнования в связи с гибелью Жоты
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил в Instagram (владелец сети Meta, признана в России экстремистской и запрещена) соболезнования в связи со смертью своего партнера по национальной команде Диогу Жоты.
Жота и его брат Андре Силва, также профессиональный футболист, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Жота провел 49 матчей за сборную и дважды выиграл с ней Лигу наций УЕФА — второй трофей португальцы взяли 8 июня, обыграв испанцев.
«Только недавно мы были вместе в сборной, а потом ты женился. Я выражаю соболезнования твоей семье, жене и детям и желаю им все силы в мире», — написал Роналду.
Роналду добавил, что все будут скучать по Жоте.
Жоте было 28 лет. В этом году он стал чемпионом Англии с «Ливерпулем», за который играл с 2020 года. За десять дней до смерти форвард женился на своей девушке Руте, с которой у них трое детей.
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