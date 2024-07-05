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«Зенит» победил аргентинский клуб в матче Летнего кубка РПЛ

«Зенит» победил аргентинский «Тальерес» в матче Летнего кубка РПЛ
Единственный гол в матче против «Тальереса» с пенальти забил Густаво Мантуан
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли аргентинский «Тальерес» со счетом 1:0 в матче Winline Летнего кубка РПЛ.

Гол забил Густаво Мантуан (65-я минута, с пенальти).

В концовке красную карточку получил защитник «Зенита» Нуралы Алип, также по ходу игры были удалены два игрока «Тальереса».

Турнир проходит в Санкт-Петербурге, в нем также принимают участие сербская «Црвена Звезда» и «Сочи».

В первом матче «Зенит» победил «Сочи» со счетом 5:2. В следующей игре петербуржцы сыграют с «Црвеной Звездой» 8 июля.

В первом матче РПЛ в новом сезоне «Зенит», действующий чемпион России, в гостях встретится с «Крыльями Советов» 20 июля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит
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