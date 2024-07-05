Тарасова назвала хамством слова Кремлева про россиян на Олимпиаде

Тарасова сочла хамством призыв Кремлева к россиянам не возвращаться с Олимпиады

Заслуженный тренер СССР заявила, что высказывания главы Международной ассоциации бокса «очень вредны» для всех российских спортсменов

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Умару Кремлеву не стоит занимать пост главы Международной ассоциации бокса (IBA) после его слов о российских спортсменах на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

Кремлев ранее 5 июля заявил, что российским атлетам, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе, лучше не возвращаться на родину.

«Умару Кремлеву не надо работать на этой должности. Надо поберечься после таких слов. Что за хамство такое по отношению к нашим спортсменам?» — сказала Тарасова.

Тарасова заявила, что Кремлев просто «неумный человек». «Есть такая поговорка: не судите, да не судимы будете. Считаю, что его высказывание очень вредное для всех русских атлетов — для тех, кто поедет на Игры, и для тех, кто останется не по своей вине», — заключила она.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут там выступить только в нейтральном статусе.

В Кремле ранее заявляли, что российские спортсмены и соответствующие федерации должны сами принимать решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.