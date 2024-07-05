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Касаткина проиграла 93-й ракетке мира на Уимблдоне

Российская теннисистка, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге, в третьем круге уступила испанке Пауле Бадосе
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, уступила испанке Пауле Бадосе, 93-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 4:6.

Следующей соперницей Бадосы станет украинка Даяна Ястремская или хорватка Донна Векич.

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Дарья Касаткина

Касаткина занимает 12-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок). На ее счету семь титулов на турнирах WTA.

Из россиянок в одиночном разряде на Уимблдоне остались только Анна Калинская и Людмила Самсонова. В третьем круге они сыграют друг против друга.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Дарья Касаткина Уимблдон
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